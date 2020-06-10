郑文杰：向英国申请政治庇护 料国安法实施获批机会更大

曾任职英国驻香港总领馆的郑文杰2019年在香港反修例运动期间遭中国当局以“嫖娼”为由在大陆出差时拘留。他近日在受访时表示，已向英国政府申请政治庇护，而在港版国安法即将实施的情况下，其认为有信心申请会获批准。

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去年8月香港反修例运动期间，当时身为英国驻港总领事馆职员的郑文杰到中国大陆出差，却于返港途中在香港高铁西九龙站的大陆管辖区被带走。事件曝光后，中国当局后指郑文杰因“嫖娼”被控，并予以行政拘留15天。《德国之声》9日的报道指出，郑文杰受访透露去年获释后先到台湾暂避，及后与英领事馆商讨后决定辞去工作，去年底获英政府发放的工作假期签证两年。郑文杰表示，事发后有创伤后压力症候群，至今仍不时梦见被捕带往中国大陆，由于担心一旦返港或再被捕带走，故去年底向英国外交部申请政治庇护。他强调这是个人决定，英国政府没有游说他，现正等候审批结果。

郑文杰介绍指，曾就申请庇护进行两次面试，他向英国当局提供寻求庇护证据、新闻报道等，并解释为何担心留港会受到政治迫害。郑文杰表示，若港版国安法一旦实施，英政府将会扩大英国国民（海外）护照（BNO护照）持有者的居英签证权利，并提供“入籍之路”。有鉴于此，他预料其申请庇护获得批准的机会更大，“几乎百分之百会获批”。他还谈到，如果港版国安法在港实施后，中国国安可以在香港设分部，会令英政府相信他一旦回港，不再只是被绑架，而是会被控告。他续指，当日被中国行政拘留时，被要求拍摄承认“嫖娼及叛国”的录影片段，认为一旦返港，很可能因为这些片段而被控勾结外国势力等。

郑文杰提出，除非港府有结构性改变，否则不会考虑回港。他又重申自己无在大陆嫖娼，去年接受英国广播公司采访时未进行正面回应，是因为希望聚焦自己被中国当局从香港带回大陆，不想转移视线。据了解，郑文杰在今年年初曾在脸书账户提出，与香港和大陆家人断绝关系，不希望他们受到骚扰。他在访问中介绍称，至今都未有与家人直接联络，只透过区议员了解家人情况，又称国安法即将来到香港，相信能够和家人联络机会很小，只希望有日能在海外团聚。郑文杰现时致力于英国推动香港民主运动，正筹组香港流亡者团体，支援将来要逃亡海外的香港人，他认为，要延续香港民主自由，国际游说工作非常重要。