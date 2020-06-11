人大常委下周议程不见港区国安法惹起揣测

根据新华社消息，全国人大常委会委员长栗战书日前在北京主持人大常委会第五十九次委员长会议，决定人大常委会下次会议将于本月18日至20日在北京举行，但官方列出的议程明显未见众所关注的港区国安法，引发多方面的揣测。有建制派相信国安法仍然可以在月底人大常委召开特别会议而得到通过，但也有评论认为北京有可能在港区港安法立法一事上，采取以退为进的策略，避免国际的围堵。

广告 继续浏览后续

人大常委这6月18日的会议议程，根据新华社的报道，却令人意外地未见安排港区国安法的讨论。在此之前，由于人大常委的决定经过新华社发稿的修订，多了“香港加快推进相关立法”几个字，多个建制派人士包括港区人大代表叶国谦和基本法委员会副主任谭惠珠都相信港区国安法的具体条文将在6月份的人大常委会议通过。

对这次人大常委会议未见安排港区国安法一事，有建制派声称接获上头消息，人大常委会将于今月内处理港版国安法，不会拖至8月。按惯例，人大常委会逢“双月份”开会。

而香港01则引述另外一名接近北京消息人士指，估计18日至20日的会议上，人大常委会会在“其他议程”一项内提出，指示有关部门就“港版国安法”向香港社会收集回来的意见，尽快进行梳理及作出总结，然后再在下一次人大常委会会议上正式提出“港版国安法”的具体内容方案，审议及表决通过，“这样做可以突显中央充份考虑及尊重港人的意见”。该人士分析，基于这个操作，18日至20日会议的审议议程中，便不见港版国安法。

该人士又预料，中央会以破格方式处理“港版国安法”，显示顾及港人意见之余，亦达到速战速决之效，就是在月底便召开另一次会议，审议及表决通过“港版国安法”。该人士说：“人大常委会一个月内召开两次会议，过往罕有这样做，但为了更好处理港版国安法，中央可以特事特办。”

该人士表示，从时间上看，人大常委会在26、27日或 29日、30日召开另一次会议的机会很高，“专门审议一条港版国安法，两日时间应已足够。”

不过苹果日报熟悉中共政治操作的资深评论李怡却认为，中国若从自身的利益考虑，是有可能暂时搁置港版国安法的。他在11日刊登的文章中指出，订立港版国安法明显违反《中英联合声明》承诺，是向西方国家提供围攻中国的弹药，中国会因此失去引进高科技、结算美元、引入外资的窗口，外交上使中国更形孤立。

文章继续指出，尽管许多国家对制裁中国态度谨慎，但口头声明反对，显示这些国家极可能私下给中国严重警告，迫使中国不能不重新考虑。美国具体的制裁还没有作出，但特朗普和蓬佩奥言辞凌厉，而中国官方的回应却相对软弱。因此，中国“缩沙”（临阵脱逃），人大不立法，改由香港为23条立法，也有可能。加上已有香港法律界人士配合作出提议了。

但他同时指出，对于香港人来说，这决非好消息。因为由香港立法，美国和西方就少了制裁的理由。而香港立法，实际上与中国立法在内容上不会有大分别。