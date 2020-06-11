李卓人、黎智英等4人被控煽惑他人参与维园六四未获准集结

香港支联会早前申请到维多利亚公园举行自1990年至今，每年一度的烛光晚会悼念1989年六四事件，被当地警方禁止，支联会随后呼吁市民“遍地开花”进行悼念。上周六四当晚，支联会成员到维园点烛光，大量的市民也同样参与了园内的纪念活动。最新消息显示，支联会主席李卓人6月11日表示，收到警方通知，被控“煽惑未经批准集会”。支联会成员何俊仁和蔡耀昌，以及《蔡果日报》创办人黎智英亦遭到指控，暂时最少4人被控。他们将于6月23日提堂。

广告 继续浏览后续

据香港电台报道，李卓人对此回应称，支联会在事前已经预计会被“秋后算帐”，形容警方滥捕，律政司滥控，想制造震摄效果，威吓港人不要行使集会权利，认为警方借疫情打压，禁止六四集会有政治目的。他强调，根据《基本法》，香港市民有权集会及游行。他亦向《明报》表示，对被检控感到麻木，认为政府和警方是要“向中共表忠”，硬塞罪名控告，“整个策略就是要控告更多人，要震慑、令港人吓怕”，但他强调会坚持集会，指出这是宪法赋予市民的权利。

蔡耀昌指出，支联会收到警方通知禁止举行烛光集会后，已在网上清楚列明相关信息，亦呼吁市民以个人身份“遍地开花”悼念。他说，“如果支联会叫人遍地开花悼念，等如暗示叫人去维园，我觉得好愤怒、好荒谬，这样是极端推论”。此外，曾表示会前往维园纪念六四，并提出不会屈服当局的威吓，将照样参加今年晚会的黎智英亦同样被控以煽惑未经批准集会。

今年4月，包括黎智英和何俊仁在内的共15名香港民主派知名人士，已被港府控煽惑、组织及参与未经批准集结案，涉及去年反修例运动中8月18日、8月31日及10月1日集会游行，并于今年5月18日提堂。