杨润雄去信全港中小学校长：学校应劝止学生在校内作政治表态

综合香港方面消息显示，香港教育局局长杨润雄6月10日向全港的中小学校长发信，指学校应劝止学生罢课或在校内作政治表态，并称若学生屡劝不改就应训辅及惩处。他强调，不能接受反对港版国安法的活动，而所谓“公投没有法律基础，学生无谓浪费时间做没有意义的事”。他又称，港府教育局在立法后会制定教材，目前未有具体内容，学生暂时不应讨论。

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据立场新闻报导，杨润雄在信中提到，学校应提醒学生切勿参与危险或违法活动，亦不应罢课，形容在学校呼口号、拉人链、张贴有政治信息的标语及唱相关歌曲，都是政治表态，会破坏和谐校园及令人误会是学校立场。他提出，学校若发现有学生发起、组织、参加或怂恿同学参与这些活动，应立即劝止，屡劝不改就应按校本训辅及惩处。信内还形容教师若参与罢课，是向学生示范以违规方式表达政治诉求，教育局会严肃跟进。

报导指，针对北京对港版国安法的立法行动，香港中学生行动筹备平台早前宣布，联同 23 个工会举行“罢工罢课公投”，目标是取得至少一万个中学生有效投票，总票数达六成赞成，就会开展大规模罢课准备。港府则在随后发声明强烈谴责，称行动是利用学校作为表达政治诉求的场地，故意误导甚至煽动学生。

对此，杨润雄重申，所谓“公投”背后是推动反对国家安全立法，这是不能接受，应该制止。他还指香港教师应紧守岗位，不应罢课罢教，称若有教师参与罢课，属疏忽职守，将政治带入校园，向学生示范以违规方式表达政治诉求，学校应采纪律行动，教育局亦会严肃跟进，亦不可以请事假罢课。

此外，信件另花大篇幅解释港区国安法的内容，指一般市民不受影响，要求学校向学生明确解释，引导学生“理性分析”，又强调香港没有“公投”制度，学校不应任由学生参与“毫无意义的公投”，更不应容许罢课。据悉，在去年反修例运动期间，杨润雄就曾多次向香港各大学校校长或家长发信，表示坚决反对罢课及不应叫口号、拉人链等，上周曾称若师生在校内违国反歌法，校方无法处理可报警。此外，香港教育局自去年 6 月曾向 22 名教师发出谴责信或警告信，称如教师再次作出失德行为，局方将考虑取消其教师注册。

另据香港电台报道，杨润雄最新在一个电台节目被问到是否不容许唱反修例歌曲《愿荣光归香港》时表示，很难逐首歌评论，坊间有很多创意，不断有新歌或改编歌。但他强调，这首歌很明显是政治上宣传的歌曲。而就学生在学校音乐比赛唱革命歌曲《孤星泪》（《悲惨世界》）又是否容许，杨润雄说，觉得《孤星泪》可以唱，但要视乎当时环境、目的、宗旨，会否干扰校园，或带有政治目标鼓励其他同学，干扰校园影响情绪及学习。他称，不是歌词字眼问题，而是背后是否推动一些东西。

杨润雄透露称，希望学生在校园专心学习，等待国安法正式条文公布后，教育局会做相关教材，并为老师提供培训，透过学校做推广。他并重申，专业老师不应罢课，“学生也不应浪费时间做无谓的事”。对此，香港教育界立法会议员叶建源则批评称，杨润雄的信中用了“非常强硬的措词”，强烈倾向规定学校“只能唱好，不能质疑”，与学校本来鼓励学生有多方面、独立的思考的理念背道而驰。