汇丰姓英又姓中结果是两边一头空

汇控集团亚太区行政总裁王冬胜早前在香港“撑国安立法”的街站签名声援，随即引来英美政界批评。美国国务卿蓬佩奥周二晚发声明，罕有地点名批评王冬胜“卑躬屈膝”，在上周参加联署支持“港区国安法”，是支持北京破坏香港的自治，以及破坏联合国签署条约所作出的承诺。他认为，王冬胜的表忠为汇控在北京赢得些少尊重，却令汇控在中国的业务继续被利用，作为对伦敦的“政治筹码”。

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注册地均在英国的滙丰及渣打由于面对国安法立法态度软弱，早前在英国政界亦引来极大回响，指其违背英国既定立场。英国议会香港问题小组主席卡迈克尔（Alistair Carmichael）向滙丰行政总裁祈耀年（Noel Quinn）致函指，王冬胜举动引起下议院重大关注；下议院领袖Jacob Rees-Mogg则批评，滙丰立场更接近中国政府，而不是英国；工党影子内阁外交大臣Lisa Nandy和影子财政大臣Anneliese Dodd向两行发公开信，表示深切关注，斥责两行行为与金融机构应遵守的价值框架完全不符，末代港督彭定康则狠批中国向外资企业施压，要求立场需与中国一致，否则不能与中国做生意，手法如同黑手党。

汇丰派遣王冬胜到接站签名，其实也是受到前香港特首、全国政协副主席梁振英所逼出来的。在香港商界纷纷表态支持国安法“以表忠诚”，而梁振英早前在面书发文点名在香港起家、利润主要来自中国的英商汇丰银行，若不表态支持港区国安法，“随时可能会被中资银行或其他银行取代”。

之后人民日报微信号转载北京日报微信公号文章《坑华为，乱香港？汇丰银行吃饭砸锅是自绝前途》，批评汇丰银行未有表态支持港区国安法，斥其损害中国主权、尊严和人民感情，“吃饭砸锅是为不义，背​​信弃义之辈”，并指汇丰银行在“孟晚舟事件”中“出卖伙伴”、“卖友求荣”，是“墙头草”、“两面人”。

在英国注册、业务却以大中华为主的汇丰，在北京强大的压力，遂遮遮掩掩的由今年已过退休之年、68岁的王冬胜以路经街站的形式签名支持国安法，随后又以香港总商会会长的名义接受访问，再度表态支持港区国安法。

汇丰冀望在中、西两个阵营左右逢源，但反而是两边不讨好。蓬佩奥的声明指出，美国与其盟友共同反对中国的胁迫策略，认为汇控就是其中一个例子。早前有报道指出，除非伦敦允许华为建设5G网络，否则北京将惩罚汇控，并会拒绝履行在英国建设核电站的承诺。蓬佩奥昨称各方应将中国对汇控的恐吓作为警示，称美国愿与盟友共同对抗中国的“威胁性欺凌策略”。

蓬佩奥又点名批评王冬胜早前签名支持北京是“灾难性决定”（意指港区国安法），是破坏香港自治，并违背其在联合国备案的《国际条约》所作出的承诺，嘲讽王冬胜的表忠并没有为汇控在北京赢得多少尊重，但汇控在中国的业务却继续遭北京继续利用，并沦为对抗伦敦的“政治筹码”。

汇控及渣打其中一名基金股东英杰华（Aviva）则罕有表态，表示对两大银行在未知港区国安法的细节下而表态支持立法，感到不安，称“若企业作出政治性声明，就必须接受随之而来的企业责任”。目前英杰华分别持有汇控及渣打1.35亿股及5361万股，即0.66%及1.7%股权，持股市值分别为53.59亿及23.78亿元。汇控股价由年初至今已下跌接近四成，该股昨日收市跌1.49%，收报39.75元。

英杰华投资总监David Cumming斥两银行在不了解港版国安法细节或实际操作的情况表态，坦言“若公司发表政治声明，他们必须接受随之而来的责任”，并期望日后发现国安法伤害香港自由，两银行亦愿意发声。