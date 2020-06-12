邱垂正：中共霸权是动荡变数 将尽力与港人站在一起

台湾陆委会发言人邱垂正6月12日参加会议时表示，“中共霸权本质往往是造成香港动荡变数，台湾作为亚洲民主堡垒将尽最大能力与努力，与香港民众站在一起，支持香港追求自由民主普世价值。”

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据中央社报道，邱垂正当天是在参加台湾国立政治大学国际关系研究中心举办的“回归后中港关系的变迁”会议时，在视频致词时作出的上述发言。他谈到，1997年香港主权移交时，中国大陆宣布香港实施“一国两制”，承诺“港人治港、高度自治、50年不变”。台湾和国际社会为了支持香港自由民主，持续督促中国大陆履行承诺。但邱垂正称，“中共的霸权本质对民主、自由、人权、法治的无知与敌视，往往是造成香港动荡变数，也是制造陆港矛盾的根源。”他指出，“过去一年以来，中共与港府对‘反送中’运动的诸多作为，严重挑战香港‘一国两制’，更令港人对香港未来产生强烈危机感。”

邱垂正说，“疫情稍有缓和之际，中共不仅没有反思‘送中条例’为何引起民情如此激愤，甚至变本加厉在今年迳行制定‘香港版国安法’，严重侵害香港自治权，此举不仅引发国际高度关切与谴责，也加深香港民众恐慌。”他强调，“文明国家的法律理应是人民保护伞，而非箝制自由的枷锁。假借国安之名，行侵害香港民主、人权、自由之实，只会引发更大的不满与社会不稳，更将危及香港国际金融中心地位，长远而言对港有害无益。”

邱垂正还在发言中称，“台湾的政策一贯主张，支持香港捍卫普世价值，永不放弃追求民主自由。政府要强化对港人的关怀与协助，台湾作为亚洲民主堡垒，将尽最大能力与努力，与香港民众站在一起，支持香港追求自由民主普世价值。‘自由的台湾，撑住香港的自由’。”发言最后，他提到，“再过19天就是香港主权移交23周年，希望香港能持续保有自由民主、繁荣稳定，重新恢复耀眼光芒。”

值得一提的是，针对中国全国人大日前通过港版国安法，台湾总统蔡英文随后表示要援助港人，并让陆委会统筹推出“香港人道援助关怀行动方案”，不过近日则传出台政府高层对此有分歧，因此援港方案进入行政程序后“被卡关”。对此，邱垂正曾于11日回应称，“是因应香港局势发展，进行更细致完整规划，没有所谓‘方案难产’的问题”。他说，陆委会会做好‘分内事情’，积极沟通其他机关，‘我们有时间感，但没有具体日期’。”