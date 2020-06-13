北京港府出言恫吓6.20香港公投形容是“煽动港独”

“香港众志”和其他团体计划在6月20日举办公投，决定是否以罢工、罢课来反对港版国安法，对此中共和港府分别出言恫吓，并形容主办者是“煽动港独和暴力”。

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国务院港澳办12日以“自问自答”形式，批评“有人把黑手伸向学校，伸向未成年人，搞所谓中学生罢课行动”，又点名斥责香港众志黄之锋和郑家朗“是在为自己的罪行录上再添下重重的一笔”，要求教育部门“把规矩用起来，斩断伸向教育、伸向孩子的黑手”，“必须让一切煽动港独、暴力的言论在学校绝迹。”

此外，港府继早前警告学校不得容许师生参与罢课公投之后，公务员事务局局长聂德权亦在12日对多个工会组成联合阵线，就港版国安法举行罢工公投一事发出警告，指公务员工会号召成员参与罢工公投是“不能接受”。

港澳办发言人将矛头指向香港教育，指摘不少香港学校的教育偏离一国两制是“毫无疑问”，“港独思想和鼓吹暴力在校园蔓延”，并以有老师宣称鸦片战争中，英国侵略中国是为了消灭鸦片，及被考评局DQ的试题等事件为例，再点名斥港大法律系副教授戴耀廷“长期鼓吹违法达义”、公民党主席梁家杰“公然声称暴力是解决问题的一种方式”、公民党党魁杨岳桥称“留案底的人生更精采”，狂轰这是“毒化心灵”、“播撒港独的种子”、“侵蚀一国两制的根基”。

发言人表明，“全社会都应当积极行动起来”，指名教育管理部门和有关机构“要恪尽职守，依法履职、依法尽责，要把规矩用起来，斩断伸向教育、伸向孩子的黑手”。又指香港的教育“必须坚守爱国、法治、自强、包容、和谐等香港的核心价值，必须让一切煽动港独、暴力的言论在学校绝迹。”

双办之一的中联办，其发言人亦发新闻稿要求学校“立即劝阻和严肃处理”，“有激进团体针对香港国安立法在学校煽动联署、罢课”；同时斥责有政治团体和别有用心的政治势力千方百计地把政治带入校园，极大冲击学校的正常教学秩序，“使香港教育呈现一些触目惊心的乱象，严重影响青少年的健康成长”。

在香港，公务员事务局长聂德权表示，公务员工会号召公仆参与罢工公投，做法不能接受。政府亦谴责有关工会采取政治性激烈手段，声言政府对违反守则的公务员，定必严肃追究。新公务员工会回应指根据法例，雇主不得阻止雇员行使参与职工会的权利，呼吁政府作为全港最大雇主，勿知法犯法。

多个工会组成联合阵线，就港版国安法举行罢工公投，包括新公务员工会。政府发言人不点名强烈谴责有公务员工会采取政治性罢工的激烈手段，反对国家安全立法，扬言政府绝不会坐视不理，又指香港法律没有公投制度，所谓公投既无宪制基础，亦无法律效力，公务员必须认清事实，保持理性，切勿参与其中，以免辜负广大市民的期许。发言人重申根据《公务员守则》，公务员必须对在任的行政长官及政府完全忠诚，不受本身的政治信念所支配或影响，对于公然违反守则的公务员，政府定必严肃追究。

新公务员工会傍晚发声明回应，指工会对投票内容没有预设立场，仅担当筹备角色，负责任地回应同事对港版国安法的担忧。对于政府声称公投是政治性质活动，工会指投票内容除涉及影响各行各业的国安法，各工会亦可就相应权益议题设立投票，例如新公务员工会就加入了公务员冻薪及宣誓等事宜，并非政府声明所理解的“公投”。工会指今次行动一再强调只允许各自工会会员投票，没有指出投票结果可代表全港民意，作为负责任的工会，以投票决定工会行动方式，符合程序及规章。