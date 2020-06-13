民建联前社区主任高喊“警察加油”挥刀冲入人群乱砍

观塘区举办6.12一周年社会展览，一名男子持刀冲入人群乱砍幸被旁人制服，合力捉紧其握刀的手，涉嫌行凶者为民建联前社区主任。香港，2020年6月13日。

港九新界多区举办6.12反修例包围立法会一周年社会展览，一名白衣男子一边高呼“警察加油”和“曱甴（蟑螂，乃警察对黑衣年轻者示威者的侮辱称呼）”口号，一边挥刀冲入观塘街站的人群，幸好被在场人士制服，一名见义勇为的男子在纠缠过程中右手遭到割伤而大量流血。根据苹果日报和网媒立场新闻报道，涉嫌行凶者为亲北京的政党民建联的前社区主任邝星宇。

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报道指，他在涉嫌行凶前，曾经在社交媒体Instagram发文称︰“终于谂（想）到个好好的死法，死之前又可以出返（发泄）积压了如此长久的冤屈同气，警察加油打死曱甴”。

6月12日，观塘区议员响应一周年的反修例活动，于港铁观塘站A出口近裕民坊小巴站的空地设置街站。至晚上9时左右，围观市民陆续离开，其间一名撑警的白衣男子突然手持生果刀，袭击在场市民，其后以涉嫌伤人被警方拘捕。

据现场消息指，意图行凶者在街站旁边高叫“曱甴”及“警察加油”等撑警口号，多名记者上前追访，有市民上前与他理论，双方发生争执，未几白衣男突然挥拳。在场市民立即还击，讵料白衣男突然亮出生果刀指吓，其间有人大叫：“佢有刀㗎”。多名市民见状上前制服白衣男，一名见义勇为黑衣的男子，过程中右手虎口遭割伤，大量流血。

在场便衣探员赶至将白衣男制服，又拉起封锁线。现场遗下大滩血迹及多张用作止血的纸巾，而生果刀套亦被遗弃在安全岛上，受伤黑衣男由救护员送院治理。

观塘区区议员李嘉达指，当时他在现场维持秩序，协助市民离开，突然听到有人大叫，于是跑至上址，已经见到一名男子手部流血，白衣男亦已被制服在地。他引述目击者表示，黑衣男虎口位置的伤口颇深，缺了一块肉，血流如注，要由义务急救员处理伤口。

警方表示，一名27岁男子在街站旁边叫嚣，并突然持刀袭击现场人士，警员遂以涉嫌伤人将他制服拘捕，他现正被警方扣查，而事件中一名22岁男子受伤则已被送院接受治理。据知，被捕男子为民建联前社区主任邝星宇，他在顺天邨担任地区工作近两年，去年11月曾有意参选区议会选举，惟在提名期前一日突然宣布退选，事发前他曾在其ig出post，标注在观塘站外，并声称：“终于谂到个好好嘅死法，死之前又可以出返积压咗咁耐嘅冤屈同气，警察加油打死曱甴”。