民调显示六成港人归咎中央和港府打击一国两制信心

香港民意研究中心12日发布“我们香港人意见群组”的调查显示，超过六成受访者认为，港人对一国两制没有信心，中央和特区政府对此应负上很大责任，当中民主派支持者有高达九成认为政府须负上责任。这个调查明显与北京和建制派指责民主派和反政府运动是颠覆一国两制的说法大相径庭。

广告 继续浏览后续

香港民意研究这次是发布“我们香港人意见群组”的调查结果，调查若多数市民对于一国两制没有信心，谁应负上很大责任。结果显示有超过六成市民认为特区及中央政府须为此负上很大责任，当中民主派支持者有高达九成认为政府须负上责任。

以上调查于6月8至11日期间进行，共收回8806份回应，当中7620份回应为民主派支持者，897份回应为非民主派支持者。调查结果显示，民主派支持者当中高达92%人认为“中央政府/中国/中国人”须为多数市民对一国两制没有信心负上很大责任、88%人认为是“特区政府/官员/纪律部队”、65%人则认为是“建制派”。而非民主派支持者则依次有57%人认为“民主派”须对此负很大责任、49%人认为“特区政府/官员/纪律部队”、41%人认为是“中央政府/中国/中国人”。

若将两边数字合计，并依“民主派”及“非民主派”的比例调整得出，则整体依次有67%人认为“特区政府/官员/纪律部队”须负责任、65%人认为是“中央政府/中国/中国人”、44%人认为是“建制派”。

香港民意研究所主席钟庭耀表示两个组群的看法两极，而“我们香港人”计划名誉总监梁启智分析调查结果时表示，政府近一年来不断“出招”，如“港版国安法”或教育上的整顿，背后假设一国两制运行不顺畅是因为港人有问题，然而调查正显示相反的结论，“反映香港人并唔系咁谂，更多觉得系中央、特区政府嘅问题。”

梁分析数据时指出，民主派支持者的意见集中，近九成人均认为主要责任属中央及特区政府，但非民主派的意见则相对没有那么集中，只有接近六成人认为责任属民主派，“但认为有问题嘅第2、3位都系特区同中央政府”，表示非建制派支持者在一定程度上都认为政府有责任。相反，一直被指斥的“外国势力”，即在选项中的“外国/国际社会”整体只有14%人认为有责任，即使非民主派支持者也只有15%人。

另外，香港民意研究所同时公布最新的“疫后复常指数”，香港民意研究所数据科学经理戴捷辉指有56.8%市民认为可完全撤销限聚令，近无成市民不满香港政府应付武汉肺炎的表现，数据有所下降，亦有近4成满意政府表现，数据有上升，戴指对比上次调查结果有明显变化。