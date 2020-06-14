北京传话九月立法会选举民主派赢了也将被DQ出局

国务院港澳办旗下全国港澳研究会副会长刘兆佳表示，北京不会容忍民主派在今年九月的立法会选举中赢得过半议席。刘说，倘若主张“揽炒”的人取得超过35席，北京必定出手。所谓“揽炒”就是玉石具焚、同归于尽的意思。事实上，香港民主派认为北京漠视香港国际金融中心地位硬要为香港制定国安法，只为保住共产政权才是终极的“揽炒”。

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刘兆佳表示，北京不会容忍民主派取得过立法会70席的过半数议席，扬言若主张揽炒的人仍拿到逾35席，北京必定出手。有民主派认为，刘的说法正反映在北京眼中，香港所有的权力都是北京所赐，就算按照法规赢得选举也可以被北京收回。

刘兆佳接受明报访问时指抛出中国宪法第31条，指香港实行的制度由人大规定，若香港出现严重动乱，甚至危害国家安全，北京或会修改香港的制度，扭转局面。

中国宪法第31条，正是港府经常强调，成立香港特区和制订基本法的根据。第31条规定：“国家在必要时得设立特别行政区。在特别行政区内实行的制度按照具体情况由全国人民大民代表大会以法律规定。”

刘兆佳又提到，若抱揽炒理念的民主派取得35席以上，即是香港社会大多数人以“同归于尽”的心态对抗北京，届时香港就会被确认为“危害国家安全”的地位，以至是容许外国势力利用香港为颠覆基地，他说：“中央已经出手到什么地步强硬对待外部势力？甚至提出（港版）国安法，会不会容忍到35+及揽炒？肯定不会。”

他又点名以公民党郭荣铿为例，指郭主持内会主席选举半年仍未能选出主席，被两办（港澳办和中联办）批评为没有拥护基本法、违反议员誓言，所以可想像揽炒理念也会成北京眼中违反誓言的行为，有关的参选人可能连入闸资格都没有，即使能当选也会被DQ。

民主党主席胡志伟表示，他不会天真地觉得中共还会让民主派按制度去参选，然后又会接受选举结果。从2014年北京提出全面管治权的说法开始，胡认为北京已抱着“从来无想过将权力交给香港人”的想法，所以刘兆佳的说法，只是更直白地演绎中共那种“香港所有的权都系北京授予”的想法。

胡亦警告北京，若北京大举以DQ阻止35+，只会激起社会更大、甚至可能是全方位的反抗，同时，亦向外界说明，北京根本无意兑现、遵守、履行一国两制、基本法、《中英联合声》等国际承诺。