台湾办反送中运动一周年晚会要求蔡政府兑现庇护港人承诺

在台湾的香港人以没有主办单位形式发起的「无大台」「遍地烛光悼六四」活动，2020年6月4日晚间在台北自由广场前举办，民众在活动开始时默哀致意,纪念「六四」31周年。现场一度达2000人参与。图为参与民众穿著支持香港的上衣参加「六四」纪念活动。

香港「反送中」运动一周年，在台港人与十多个台湾公民团体13日晚间在台北自由广场举行「抗争未完，台港同行」周年晚会，主办单位统计，参与者超过七千人次。他们要求台湾政府尽速兑现庇护港人方案的承诺。

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包括民进党、国民党、台湾民众党、时代力量等立法院朝野党团都派出代表参加。晚会提出四大诉求，一、反抗中国帝国主义扩张，香港是香港人的香港；二、正视国安恶法，完备援助机制；三、拒绝香港黑警与红色资本入境；四、为因应香港移民做好准备。

铜锣湾书店创办人林荣基致词时表示，他始终认为香港年轻人要先好好保护自己，他说，犹太人离开德国才能重建自己的家园，这是历史事实，因此希望香港年轻人可以先离开香港，或许能来到台湾，才能长期抗争。

对于援助香港的方案，林荣基认为，不能太急，他知道台湾担心中国大陆人士会假扮香港人过来，对台湾做一些违法的干预，因此政府小心，他可以理解。但他建议，台湾政府能从人道立场，放宽港人在台停留时间，至少放宽到一年，让港人可以思考下一步。

林荣基也提到，如果港人真的过来台湾生活，首先要注意自己的行为，跟台湾人一起保护这块土地，这个是最起码的。是否能对台湾民主自由有所帮助，是港人来台前应该思考的。

台湾人权促进会法务主任王曦在台上呼吁，政府应采纳民间团体的建议，尽速通过港澳关系条例18条施行细则，让港人有明确求援机制可以依循。

香港澳门关系条例第18条内容是：对于因政治因素而致安全及自由受有紧急危害之香港或澳门居民，得提供必要之援助。

民进党副秘书长林飞帆表示，关于援助方案，政府还有很多细部规划工作必须进行，相信机制未来明确之后，就会尽快跟大家说明。

国民党立委陈以信表示，希望政府提出的人道救援方案能尽早落实、提出内容，国民党在这个角度上会持正面态度。

香港众志秘书长黄之锋则透过影片表示，面对北京，台湾跟香港是命运共同体。但希望有一天是「今日台湾、明日香港」，不论是总统民选或是投票罢免市长等民主体现，希望香港人也能有机会享受到自己选自己政府的机会。

中央研究院台湾史研究所副研究员吴叡人则在致词时说，「港独」本来并不多，现在香港人离心离德都是北京逼出来的。过去有多少时间点可以化解香港怒火，但北京与港府都拒绝，「因为他们不是民选政府，他们只有一套，就是镇压」。于是流水汇聚成洪水，将会冲倒帝国主义的高墙。