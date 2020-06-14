李家超：执行国安法警员需接受品格审查 遵守保密原则

香港保安局局长李家超6月14日向媒体表示，依照中国全国人大“港区国安法”立法，北京是否在香港设立国安机构，由国安按需要去决定。他并指出，香港警方的专责队伍成员则需通过品格审查，内容包括对香港的忠诚度及遵守保密原则等。

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李家超曾在10日接受《南华早报》采访时透露称，警队计划就“港区国安法”的执法事宜，成立一个专责小组，职责包括收集情报、调查和培训人员等。他并指，这一新的警队部门将由警务处长邓炳强领导。同样就这一话题，他当天在出席无线电视采访时介绍称，香港警队正研究设置专责队伍，负责在“港区国安法”实施后即时执法。他指出，澳门已为 23 条立法多年，并设有维护国家安全委员会。李家超认为，澳门以特首担任主席的维护国家安全委员会值得香港参考，形容涉及国家层面的事，特首是向北京交代和负责的最高代表。不过，李家超亦强调，虽然香港和澳门存在相似的地方，但两地要处理的问题性质及复杂性上都不同，实际香港会如何处理，将要根据实质的法律条交和香港的具体情况再决定。

另当被问及北京是否应在香港设立国安机构时，李家超回答说，按照人大的决定草案，中央会按需要在港设立国安机构，并指会尊重国家在这方面的看法。他还提出，绝对认同“在国家安全上只有一个标准，就是‘国家’的标准”。李家超称，香港作为一个城市，对国家安全的认识及理解理所当然没国家层面多。他重申，中央在国家安全上拥有多年经验，收集情报及网络上都比香港强。李家超曾在之前的采访中提到，港警成立执行国安法的部门日后考虑加入其他纪律部队的成员。

对此，他介绍指，港府提早部署专责队伍负责在“港区国安法”实施后执法，是要准备就绪，而提早部署不代表要在国安法实施第一日就进行拘捕。特别是有关专责队伍的实际人手，李家超则提出，要视乎条文要求而定，但强调队伍成员必须具有强的分析、洞察能力，并是投入工作、对工作有热诚的人，同时亦需通过品格审查，包括对香港的忠诚度、在维护国家安全内知道自己的责任、遵守保密原则，并对维护国家安全的看法及理念与当局一致。李家超扬言，队伍成员要对付的人可能很聪明，或是“高手”，就如平民百姓，未必会觉得对方有意图，但他们可能在做危害国家安全的事。

面对是否会考虑招聘已退休富有经验的警务人员、是否规定队伍成员为中国籍、是否要求成员进行宣誓或发表拥护《基本法》和特区政府的声明，李家超则回答称，所有方案都会研究，不会排除任何可能性。他还强调部门专业化相当重要，将向队伍成员提供培训，并接受充分的法律专家支援，令队伍的执行效果和效益更大。他谈到，若队伍在其他范畴可与其他纪律部队合作，令执行效果更大。他续称，港府会考虑，希望透过合作达到多元化，但整体都是以警队作为主力。