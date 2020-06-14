港共批斗港大微生物专家袁国勇配合美国诬陷中国

港区全国人大代表、工联会会长吴秋北13日在面书发文，大肆攻击港大微生物学系讲座教授袁国勇及其团队在国际医学期刊的研究文章，是诬陷中国来洗刷美国于抗疫中草菅人命，批评“袁科学家是美国强有力的外援”，又抨击袁以“不懂政治”来包装政治主导科学。

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港区国安法尚未在港实施，吴秋北对袁发起批斗，充分反映香港已倒退至“要红不要专”的文革年代。

本身是中国工程院院士、国家卫健委高级别专家组成员以及香港政府防疫专家顾问团成员的袁国勇，今年3月与港大医学院名誉助理教授龙振邦于明报撰文，批评中国指“美方先播毒”的说法“毫无实证，自欺欺人，勿再乱传，以免贻笑大方”，直言疫症“缘起武汉”，此病毒“乃中国人劣质文化之产物”，食野味的“陋习劣根”才是病毒之源，若不改正，10多年后必现沙士3.0。惟袁龙二人遭强国网民疯狂批斗后，同一晚上突然撤回该文章并致歉，并声称自己“不懂政治”。

吴秋北在面书以《科学、民意政治化，实际就是讹诈》题发文，批评袁国勇及其团队早前于国际权威医学期刊柳叶刀（The Lancet又名刺针）发表的研究，指今年3月由湖北返港的400多名港人，武汉肺炎血清阳性比率为4%，推算湖北省5,900万人中可能有220万人已受感染。帖文指“用4百多样本就能推算220万人受感染，以此计算，14亿中国人口，不是有5.3千万受感染？！这么惊人的数字，内地还能这么平静，陆续复工，那当真不是将共产党妖魔化，而是神化了！”

帖文又指，先是美国哈佛大学医学院指通过衞星监测，显示武汉肺炎去年8月已在中国传播，之后袁国勇配合美国打击中国；并指袁国勇不用武汉进行了约1亿个核酸检测的数据，而用400多个样本的数据，“就像放着中国14亿公民的民意忽略不计，只听零星几个港独分子大声叫嚣，那又代表得了什么？！科学、民意全部政治化，实际就是讹诈！”。帖文指，“这是袁科学家的绝活，上下其手于科学与政治之间，令人大开眼界”。

不过，袁国勇的研究却与另一国际权威医学期刊自然（Nature）的研究相若。自然同样发表有关武汉不同群组市民的武汉肺炎血清阳性比率为3.2%至3.8%人，于湖北省锦州及洪湖市，不同群组市民的武汉肺炎血清阳性比率为1.3%至3.6%，研究数据与袁国勇的研究基本上略同。自然的研究同时由广州南方医院及重庆医科大学等多名内地专家进行。