谭惠珠自爆中央制定港区国安法其实已经等了23年

基本法委员会副主任谭惠珠13日在香港电台《香港家书》节目中自打嘴巴，声称中央为香港制定国安法，“其实已经等了23年”。谭此说基本上否定港澳办副主任张晓明早前的讲话。张日前在基本法颁布30周年网上研讨会致辞时表示，一定程度上认同，中央出手处理港区国安立法，是反对派和激进分离势力逼出来。

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谭惠珠表示，在香港订立国安法，从香港回归当日起，中央其实已经等了23年，直到香港有人表明一定挡住基本法第23条立法，中央就不得不出手，如今订立港版国安法为“事在必行”，即使短期内有争议，但凭着今日中国是个有能力及承担的国家，能立于不败之地。

她又说，最近英国公布会将BNO持有者在英国逗留的时间，由半年延到一年，或有助BNO持有人取得居留权，她认为，BNO护照过期可以去重领，当疫情及港区国安法订立后，香港仍然是充满发展前途的地方。她提到她的旧同学在回归前举家移民到美国，97年后又重返香港，其子女也在大湾区工作和置业。

谭惠珠引述1984年4月16日邓小平会见香港基本法起草委员时，邓指回归后的香港，勿以为中央一切不管就是万事大吉，可能有外力干预，亦会有香港自己内力破坏，到时中央就不能不管了。

谭惠珠另在一个论坛上表示，港版国安法订立后需要有效机制执行，国家安全的保障不是一般警务人员的工作，必须经过更专业的培训，需要更好的网络、资讯和国际视野才可做到，因此必然要在港设立机制，和香港警方一起或建立工作关系，令港版国安法可有效执行。

她说，法律条文未出，已有人急急反对，是对国家安全不重视，强调一国两制在国安方面不设防，被外力和香港本身一些破坏力量，令香港鸡犬不宁，“一国两制最重要就系一国，一国不保两制就不保。”