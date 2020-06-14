香港财政司司长陈茂波：总失业人数或见15年来最高

香港财政司司长陈茂波6月14日介绍指，当地失业率无可避免会由4月份的5.2%，进一步攀升，并有很大机会超过2009年金融海啸期间的最差情况。他预计，香港总失业人数或见过去15年来最高。

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据香港电台报道，陈茂波拟文表示，港府推出的财政预算案及两轮防疫抗疫基金的措施，不同款项正陆续发放到目标行业或组群手上，随著香港疫情大致缓和及逐步受控，市民开始回复外出，海外国家疫情仍较反覆，市民现时较长时间留港，加上发放 1万元现金计划的规模达700亿元，即使市民仅花掉当中的一部分，相信都可对经济带来一定的提振作用，亦有望改善消费市道气氛。

陈茂波续称，港府计划发放1万元现金的计划，将于本月21日父亲节当天开始接受登记，预计当天早上是系统最繁忙的时段，但由于本月21日至30日期间成功登记的市民，一律同步在7月8日起收到款项，市民不用急于在首天登记。他指出，近期香港就业情况持续恶化，从趋势看，当地的失业率无可避免会由四月份的5.2%进一步攀升，很大机会超过2009年金融海啸期间最差的情况，总失业人数或见15年来最高。

对此，他提出，如果在此时此刻仍然以不同的借口作出各种暴力冲击的行为，无异于直接摧毁这些中小企及雇员的喘息空间。他表示，希望大家暂时放下矛盾，聚焦应对经济难题，让收入减少的市民和正陷财务困难的企业，能有改善收入的空间。