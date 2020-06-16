冲击立法会一周年迄今612人被控暴动罪学生占近四成

去年6月12日为整个反修例运动的转捩点，在金钟的示威后来演变至冲击立法会，警方用催泪弹、橡胶子弹驱散，事后时任警务处处长卢伟聪将抗争定性为一场“暴动”，特首林郑月娥及后表明同意警方的定性。群众显然反对。之后的6.16香港有200万人上街，“学生不是暴徒”、“我们没有暴动”的口号呼声此起彼落。运动的五大诉求，亦有“撤回暴动定性”一项。

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根据警方的数字，从去年6月9日至今年5月31日，一共有8986人在抗争活动中被捕，其中1808人被起诉各样罪名，最多人被起诉的，正正是暴动罪，人数也刚好是612人。网媒立场新闻根据警方数字的分析发现，当中学生占38%，三分之一年龄在20岁以下。

根据网媒立场新闻的统计分析发现，被控暴动罪的612人，其中三分之一的年龄在20岁以下，而学生更占38%。被指于6.12金钟参与“暴动”的21岁救生员早前于区域法院认罪，法官强调示威者“直接冲击法治”、“无视法律及罔顾警员安全”，称判刑必须具有足够阻吓性及考虑公众利益。最终在考虑该暴动事件的规模、暴力程度、被告认罪及其年龄等后，以 6 年作为经审讯后罪成的量刑起点。由于被告认罪扣减三分一刑期，终判囚 4 年。换言之，每一个被控暴动罪的抗争者，都面临类此相当的刑期，

立场新闻访问多个在反送中运动里被控暴动的人，了解他们抗争的初衷，记录每一个“612分之一”在此人生关口上的不安与期盼。另一方面，立场新闻整理数据，尝试呈现这612人的年龄、职业分布。

根据报道，从去年6月12日至今年1月19日中环遮打花园集会，警方单日拘捕最多人者是11月18日理工大学围城战的284人，其次是9月29日金钟游行的99人、十一国殇“遍地开花”的49人、7月28日中西区游行的42人、8月11日尖沙咀警署外示威的29人以及10月6日反蒙面法示威的28人等。

立场新闻的分析发现，被控暴动罪有三分之一年龄在20岁以下，16岁至20岁的有207人、11至15岁者有14人、21岁至30岁的有324人，以及31岁至40岁的有47人。

该网媒的进一步分析发现，接近38%被控暴动罪的，都是学生。其次有申报职业的包括文职、建筑及工地工人，以及餐饮业的，各占大概4%有多，余次是服务业的2.68%、教育界1.51%以及医护界的1.34%。无申报职业的有16.22%、其他一览占20.4%，另外申报无业的有5.69%。