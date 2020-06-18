博尔顿爆料指特朗普对百万港人上街反应“我才不管呢”

曾经是特朗普白宫国家安全顾问的博尔顿在其新书爆料指出，特朗普与中国之间的外交周旋，其实轴心一直都是为了他的连任作为考量，就算是香港反修例运动、六四30周年、制裁华为等议题，都只不过是他为了得到中国领导人习近平帮忙助其连任而可以牺牲的筹码。博尔顿以2019年6月29日特、习两人在大坂的会谈为例指出，特朗普以中国充裕的经济能量，要求习近平助他连任，包括购买产自支持特朗普州份的大豆和小麦。

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博尔顿在新书中指出，中、美双方纠缠与贸易谈判之际，港人反抗中国对香港的欺凌政策情绪日益高涨，逃犯条例修订是触发这场运动的星火，2019年6月初，百万计的人上街示威。

博尔顿说：“我第一次听到特朗普对6.12有150万人上街示威的反应‘那真的是大事情’，但他立即接着说‘我才不管，我们也有人权问题’。”

博尔顿在新书中又说：“我希望特朗普可以看到香港的发展，将可以作为对中国的一个影响力，但我真的错了。同样在6月，六四屠杀事件正借30周年，特朗普拒绝透过白宫发表一纸声明，声称‘那是15年前的事（日子也搞错）了，管它呢？我只不过想达成协议（贸易协议），其他我都不管’，事情就这样决定了。”

博尔顿还说，特朗普和习近平在见面时，还经常相互吹捧，只是各有各的目的，例如习近平在2018年对特朗普说，希望特能够一直六年都做总统（意思即希望特连任）；而特朗普则回应说习近平是“中国历史上最伟大的领导人”。

博尔顿指出，特朗普与习近平之间的对话，反映了特朗普的贸易政策缺乏连贯性，只是他个人政治利益凌驾于国家利益之上。例如特朗普在处理华为和中兴一事，商务部长罗斯和其他人早已再三敦促特朗普就问题上要严守美国制裁伊朗和其他流氓国家的法律。而华为和中兴这些中国“公司”最主要的目标就是要透过5G等通讯科技来渗透美国。

但特朗普却利用这些提议作为一个与习近平拉关系的机会。例如在2018年，罗斯和商务部已经向中兴实施罚则，但特朗普却一手取消有关决定。在2019年，他愿意撤回对华为的刑事控诉，只要中国肯答应贸易协议，这主要当然是为他的2020年的连任竞选。

博尔顿指出，特朗普作为总统的理念，并非基于任何哲学，或任何政策上的伟大宏图，它只不过是围绕他个人。

博尔顿的新书《白宫的一段往事：就在那个房间所发生的事》，将在6月23日出版。上文是根据华尔街日报对该书的节录。