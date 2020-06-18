港府露口风：立法会选举反对国安法者当选也可被DQ

继早前北京一个智库披露中央政府将不惜动用取消资格（DQ）的手法，也不会容许民主派成为立法会的多数之后，特区政府政制及内地事务局局长曾国卫17日表示，香港立法维护国安“天经地义”，如有人反对，“会惹人质疑”是否效忠香港，能否适合做议员，或许最终由选举主任决定。

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在今年立法会九月选举之前曾国卫发表这番说话，似乎暗示民主派人士就算当选，也可能因为他们反对国安法的立场而遭到取消当选资格。

港府过去曾经利用各类手法DQ当选的民主派立法会议员，有些议员因为被指言论涉及港独、有的因为就任宣誓程序不符规定，而遭到选举主任取消资格。现在，反对国安法似乎成为又一个DQ民主派的借口。

另外，17日出版的文汇报刊登了曾国卫的专访，曾在专访中说，选举主任会核实每名参选人是否符合参选资格，及是否真诚拥护基本法、效忠香港特区，会因应“过去的言论、事实和证据”判断，他表示国家安全是“大家都有”的宪制责任，如果参选人“原则上、根本上”反对国安法，“是否还可以说是效忠中华人民共和国香港特别行政区呢？不难会令人对此有质疑。”

曾又表示人大订立国安法的决定“合宪、合法”，如果反对全国人大决定，“是否拥护基本法？我觉得这是一个问号。”而基本法已明确规定了立法会职能，如果有人一心瘫痪政府运作，也会令人质疑他如何效忠香港特区，“唯一忠告是，如果怕被 DQ 的，最好是要真诚拥护基本法、真诚地效忠中华人民共和国香港特别行政区。若口是心非、虚言承诺，最终也会有人审视相关言行。”

曾17日见记者时重申，对国安法立法有意见是可以，但若有人从“根本上、原则上否定”香港要有国安法，“是否惹人质疑呢？”

本周初，国务院港澳办旗下智库“全国港澳研究会”的副会长刘兆佳表示，北京不会容忍民主派在今年九月的立法会选举中赢得过半议席。

刘兆佳表示，北京不会容忍民主派取得过立法会70席的过半数议席，扬言若主张“揽炒”（即与香港玉石具焚同归于尽的人）取得逾35席，北京必定出手。有民主派认为，刘的说法正反映在北京眼中，香港所有的权力都是北京所赐，就算按照法规赢得选举也可以被北京收回。