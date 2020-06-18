苹果日报指多名神秘人物24小时接力跟踪黎智英

香港连日来发生民主派人士声称被神秘人物跟踪事件，最近连壹传媒和苹果日报创办人黎智英也成为跟踪目标。根据苹果日报报道，多名神秘人士连日来于《苹果日报》大楼外徘徊，并开车24小时接力跟踪壹传媒创办人黎智英，他们有财力、行动亦有组织，估计至少动用5架私家车及近十人进行跟踪，身份成谜。《苹果》记者今日直接向跟踪者查问，揭发当中包括由背景不明神秘媒体“真传媒服务公司”聘用的“资料搜集员”（researcher）”，对方拒透露跟踪真正原因，声称只是“揾食”（讨生活）。

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根据报道，一连两日至少有5辆可疑车辆在该报大楼外徘徊，车上人士更多次举机向大楼多个出口拍摄，当中包括向租车公司租用的七人车、还有宝马、平治以及一架的士，部份车辆一车数人，并曾多次追踪壹传媒创办人黎智英的座驾。其中一辆向皇冠车行租用白色丰田七人车于16日早上8时起已停泊在大楼正门大闸外，至17日早上该辆白色七人车再次出现在大楼A闸外，车上4名中年男子并无落车，双耳戴上耳机，其间多次在车上用手机拍摄大楼环境包括停车场、出入口，动机成疑，至中午近12时4名男子突然下车吃饭。

大约一小时后，大批“蓝丝”（亲共撑警人士）拉起“铲除卖国贼”横额到大楼闸外示威，声称要声讨壹传媒创办人黎智英，整个过程持续约10分钟，该4名可疑男子一直未有上前参加示威，仅在旁观察拍摄，之后蓝丝大妈陆续登上中港车牌的私家车及七人车离开。

大约数小时后，黎智英登上私家车离开大楼时，其中两名可疑男子立即登上白色七人车，余下二人则继续留守大楼正门及则门，疑为防误中空城计，附近一辆黑色七人车亦尾随黎智英的座驾开车离开。

两名未有上车的可疑男子不断在大楼外徘徊，该报记者立即上前向其中一名可疑男子了解，查问其身份及到场目的，对方二话不说拿出一张相当简陋的证件，展示证件手势极之纯熟。

记者见到证件上写有可疑男子叫李X业（Lee XX Yip Robert），为“真传媒服务公司”的资料搜集员（Researcher），办证日期居然是两日前（2020/06/15），显示他是两日前才入职的新人。记者不断问他“你们在这干嘛？你们公司在那里？有没有电话？”，对方不断表示“不知道”，仅指自己到场搜集资料及刚刚入职，与同事会合后便会离开。记者发现，这名男子与一名加入警队逾30年的高级警员同名同姓，不知道是否同一人，而据知该名高级警员在2006年及2018年两度取得长期服务奖章，但未知是否退休。

该神秘男子其后与另一名戴墨镜的男子离开苹果日报大楼范围，并沿骏光街一直往巴士站前行，其间二人对记者提问三缄其囗，直到后来才无奈回应：“你跟我们这么久也没用的，我们都是收人工（工钱）打工而已，不要问我啦”。其后记者再问：“你们还要来多少天？”，黑衣男竟称：“我不能说，大家心照（心里明白）啦，不要再问啦”，之后便登上巴士离开。

另一方面，白色及黑色七人车由苹果日报大楼一直尾随黎智英座驾，其间另有一架黑色平治私家车加入“跟车”，当黎智英返回何文田的大宅后，黑色七人车停泊在嘉道理道街口位置，一直“睇水（把风）”，而白色七人车竟停泊在大宅附近，相当张扬。

该报记者上前直问：“究竟啥事你们要跟黎智英？”，对方支吾以对表示自己都是记者，又指自己有证件，但一直都未有向记者出示所谓的“记者证”，亦未有交代自己属于哪间传媒机构，“没啦，黎智英是名人，所以公司叫我们来看一下，放心啦没事的”，之后便关上车窗，未有再回应记者所有提问。其后黎智英外出食饭时，涉事两架七人车仍然一直尾随。

记者翻查资料，发现所有在苹果日报大楼徘徊的七人车及私家车全部都是属于租车公司，而第一名被记者查询的男子报称任职的“真传媒服务公司”（英文名称为Kingsman media company），则于2017年2月开业，报称业务地址为尖沙嘴丽斯中心10楼一个单位，业务性质为“media”。据商业登记资料，“真传媒服务公司”唯一拥有人叫Zhu Zong Jie（朱宗杰），他英文名字使用普通话拼音，身份证号码是R字头，相信是由大陆来港后获身份证的人士，家住元朗一屋苑。但记者查不到任何其他有限公司与朱氏关连，朱的身份背景亦不详。

当记者根据“真传媒服务公司”商业登记证上门了解时，发现单位竟为一间服务式办公室，门外亦未有挂上“真传媒服务公司”的招牌，单位内的接待员仅指“真传媒服务公司”的负责人已经下班，不愿透露“真传媒服务公司”何时开始租用上址单位，仅着记者留口讯待有关负责人回覆。

记者又在互联网发现两个名为《真传媒》的网站，分别是源自台湾及马来西亚，声称去年成立开站，但网站内几乎见不到本港的新闻，亦未有详细列明机构的地址，所以难以证明“真传媒服务公司”是否与《真传媒》有关。

其中一个网址为“www.truthmedia.news”的《真传媒》网站，其发言人晚上回应《苹果》时强调跟踪事件与它无关，他指truthmedia.news是台湾一间媒体，是正派经营、独立运作的媒体。

近期民主派屡屡遭神秘人士跟踪，其中6月5日，立法会议员谭文豪晚上离开立法会期间，遭两名操内地口音男子跟踪偷拍，谭上前理论时，男子更即时删除相片，并否认是警察，惟对自己身份支吾以对。当谭文豪致电报警时，男子突拔足狂奔，并于湾仔演艺学院附近逃去无踪。

而就在谭文豪揭发自己遭人跟踪后翌日，香港众志秘书长黄之锋及多名众志成员，晚上8时许前往新蒲岗会址开会，其间发现发现一名男子明目张胆地举起手机拍摄他们，当时不以为意。至晚上11时许，众人落楼惊觉该名男子未有离开，随即上前质问。然而，该名男子突然情绪激动，诬蔑众志等人抢劫，最后登上附近一辆的士败走。

另外，立法会议员陈志全及南区区议员袁嘉蔚过去亦曾在facebook发帖，称过去数天被跟踪偷拍，其中袁嘉蔚贴出一张喼帽男照片，指每次对方被揭发都狼狈而逃，认为这种“秘密警察”式监控滋扰是白色恐怖，更担心国安法即将落实，国安进驻香港将会成为常态。