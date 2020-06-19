国民党新两岸论述提4大支柱 江启臣：本党绝非是小绿

自台北方面消息，中国国民党改革委员会结论6月19日出炉，在两岸新论述方面，根据建议案，国民党应用4大支柱建构台海新关系，并呼吁对岸应正视中华民国是主权国家的事实，本于中华民国宪法的两岸共识，才能重新开启两岸官方对官方的协商。

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据中央社报导，经过国民党改革委员会两岸论述小组数周的酝酿后，改委会在当天上午召开全体会议。建议案中首先肯定“九二共识”过去的贡献，并指但民进党长期抹黑“九二共识”，让部分台湾人民对未来前途极度恐慌，从而对两岸合作抱持怀疑和抗拒。建议案还称，“目前是民国85年飞弹危机以来，台湾海峡最危险的时刻。国民党应该提出解决两岸难题的具体主张和为什么如此主张的理由，让民众明瞭国家所面临的挑战和未来可以选择的方向”。而基于当前情势，他们建议用4大支柱建构和平稳定的台海新关系。

这4大支柱包括“第一，坚持中华民国主权：拒绝‘一国两制’，对岸应正视中华民国是一个主权国家的事实，唯有本于中华民国宪法的两岸共识，才能重新开启两岸官方对官方的协商；第二，保障自由民主人权：政治意识型态不该是侵害人民自由的借口，大陆方面不应借由反台独之名，强迫两岸的台湾民众和企业表态。近年中共当局在处理如香港民主运动及吹哨人李文亮的专断作法，把台湾民众的心愈推愈远。”

报导指，建议案提出，若中国大陆加速政治改革，落实民主法治，对两岸关系绝对具有正面意义；国民党应推动两岸间签署“人权协议”，以尊重人权作为两岸官方管理民间交往的基本原则。其内容还包括，“第三，维护台湾安全优先方面：台海和平是两岸共同责任，大陆应放弃对台武力威胁，第一步应减少机舰绕台行动；两岸应建立‘意外防止机制和行为准则’，双方舰艇及航空器相遇时，彼此应避免做出挑衅和干扰的动作，以消除擦枪走火的风险，也向世界展现两岸有决心以和平方式解决冲突的自信；第四，创造双赢共享繁荣：国民党应继续推动两岸经贸的长期发展，并建立透明公开的监督机制，健全两岸经贸体质，创造为台湾人民所共享的富庶繁荣。”

建议案还谈到，国民党应持续推动两岸协议监督条例立法，建立两岸谈判透明开放及有效监督的法规制度；为确保两岸经贸的果实惠及一般台湾民众，该党应制定“党公职两岸交流行为准则”，杜绝不正当的利益交换，也保障合法合理合情的两岸交流。值得一提的是，在改建议案被公布后，国民党中常会上有声音质疑，其内容跟着民进党走，“难怪被称为小绿”，对此国民党党主席江启臣则回应指，国民党绝对不是小绿。他称，“九二共识”的变化，不是国民党的变，而是民进党和北京当局的变，造成民众的不信任和误解。

面对质疑，报导指，江启臣强调，“国民党绝对不是小绿，他无法接受这种的说法，国民党是要走回正统中华民国、中道路线，坚持国父当年创党理念，自由民主不是民进党的专利，国父当年推翻满清，为的就是自由民主，怎么会到今天自由民主变成民进党的理念。”他认为，两岸关系最重要的是两岸问题如何解决，‘九二共识’之所以存在也是为了解决问题，才有这样工具性的论述。”他谈到，“‘九二共识’的变化，不是国民党的变，而是民进党和北京当局的变，造成民众对‘九二共识’的不信任和误解。”

江启臣称，“北京当局的两岸目标是‘一国两制’，民进党则是台独党纲，那国民党的两岸目标是什么？这是国民党在‘九二共识’之外，必须回答民众的问题”。他表示，此次两岸小组提出的4大支柱正是国民党处理两岸关系上必须守住的基本条件。