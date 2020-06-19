黄之锋出席民主峰会：或是我尚存自由时的最后证言

香港众志秘书长黄之锋在周四通过互联网参加了第三届哥本哈根民主峰会，并发言指，“这可能是我尚有自由的最后证词”。他在讲话中呼吁国际社会、尤其是欧盟应对北京施压，用实际行动与港人站在一起。

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受到新冠肺炎疫情影响，此次峰会周四和周五一连两天以视频会议形式举行。有关探讨香港局势的环节由美国政治新闻网站POLITICO编辑希斯 （Ryan Heath）与黄之锋对谈进行。黄之锋在发言中提到，去年夏天，数百万香港人走上街头，反对中国政府一项实质上将绑架合法化的立法。他指出，自那以来，遭港警逮捕并指控为暴徒的人数已经超过了香港囚犯的总数——上千人被捕，还有很多人受伤、失踪。

黄之锋称，香港从2014年的雨伞运动到2019年的反送中运动，港人与共产党政府进行了长期的抗争。他表示，但是，北京不仅没有兑现在1984年与英国签署的《中英联合声明》中对香港的民主承诺，“习近平皇帝对香港自治的打压反而越发严酷”。黄之锋称，就在他在这场峰会上发言的同时，北京的立法机构正在面向香港敲定一项涵盖广泛的《国家安全法》的细节，针对像他这样的民主活动人士。

黄之锋提出，所谓港区国安法以空泛模糊的“勾结”针对民主派人士和议员，目的是切断国际社会与香港的联系和支持，他本人也将被因言获罪。他谈到，“今日出自我口中的每一句话，很可能在不久的将来成为法庭上的犯罪证据”。他续称，“检察官会根据这项覆盖面广泛的《国家安全法》把人们送进监狱 。我们迈向民主的长征会被迫遭受长期镇压，或许就像共产党时代的波兰，秘密警察驻扎在城市中 。”

黄之锋举例指，北京过去也曾以国家安全为由拘禁外国人，包括瑞典人权机构工作者达林（Peter Jesper Dahlin）、加拿大外交官及商人、台湾人权工作者李明哲等。他说，“只要中国把国安放优先，没有人是安全的，公民记者、书商、非政府组织（NGOs）工作者、宗教团体、作家和人权份子都会陷入险境。”

黄之锋强调，港人过去一年的抗争，不只是为了政治问题，同时是为了经济问题，汇丰银行（HSBC）不断受北京压力就是具体例子。他呼吁国际社会和投资者，共同捍卫香港一直享有的自由经济、自由市场、自由贸易港及资讯自由流通。讲话中，他并表示，中国过去20年在亚洲、欧洲、非洲急速扩张影响力，“世界正从中国噩梦中苏醒过来”。

黄之锋指乐见七国集团（G7）外长同日发表联合声明反对港版国安法，认为欧洲国家的态度较以往更为强硬。不过，他强调欧盟作为人权事业的推动者，不应该再姑息北京，在新疆和香港问题上应考虑实施制裁、禁运等措施，“以实际行动表达与香港人站在一起”。据悉，哥本哈根民主峰会的主办单位是非政府组织“民主联盟”，该组织是丹麦前总理、北约前秘书长拉斯穆森(Anders Fogh Rasmussen)领导下于2017年成立。该机构并在随后的2018、2019和今年举办3届峰会。另据了解，中国驻丹麦大使馆曾对黄之锋参与峰会提出抗议，指他“乞求外国干涉香港事务”，更体现中国进行国安法立法的必要和急迫性。