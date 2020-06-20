台湾外交部：将携手国际 推进香港及全球民主自由

欧洲议会在周五以大比数通过决议，强烈谴责中国强推港版国安法。对此，台湾外交部周六回应称，台方将与国际社会一同努力，促使北京确保港人的自由民主权利，并将持续与理念相近伙伴合作，推进全球的民主与人权发展。

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欧洲议会当天以 565 票赞成，34 票反对，62 票弃权的投票结果，通过了针对中国向香港推行国安法的多项无约束力议案。决议强烈谴责港版国安法侵害香港自治，及中国近年对港干预日益增加，并批评中国在港通过国安法的决定，违反国际条约《中英联合声明》及《公民权利及政治权利国际公约》。该议案还向欧盟及成员国提出多项建议，包括建议成员国利用经济优势向中国施压，并指一旦中国政府在港实施国安法，欧盟及成员国应就中国违反国际法，考虑将中国告上海牙国际法庭。议案还要求成员国在22日与中国举行的视频峰会上，将港版国安法视为首要讨论事项，并应在峰会上向中方官员提出其他人权问题，包括维吾尔人的人权状况等。

据中央社报道，台湾外交部对此回应称，“相关决议内容显示欧洲议会对香港民主与自治的高度重视及强力支持。面对香港情势持续恶化，台湾政府将与国际社会一同努力，促使中国政府信守承诺，确保港人的自由权利与民主选举。”台方表示，“也感谢欧洲议会在决议文中肯定台湾的民主成就。台湾处于全球民主社群的前线；政府将持续与理念相近伙伴合作，推进全球民主与人权发展。”同样在周五当天，台总统蔡英文以视频的方式参加了哥本哈根民主峰会，并发表演讲。她在讲话中提出，“如若放任反民主力量及独裁势力在国际间扩张，民主价值将形同被漠视。”她表示，“台湾因此与国际社会一同呼吁北京当局信守承诺，尊重港人的基本自由。”

蔡英文指出，“香港几星期后回归中国23周年，但香港的情况持续恶化，表明台湾会继续提供香港人民必要的人道协助”。她还强调，依照台湾的经验显示，毋须牺牲民主都能够成功抗疫，又指疫情引发全球供应链及经济策略重新布局，全球所有理念相近民主国家应该更密切合作。