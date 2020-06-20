国台办：庇护“乱港分子”将祸害台湾民众

针对台湾日前公布“香港人道援助关怀行动项目”，中国官方国台办周五回应表示，为“黑暴”和乱港分子提供庇护并引入岛内，只会继续祸害台湾民众，也是对香港事务的干涉。

广告 继续浏览后续

台湾陆委会周四公布“香港人道援助关怀行动专案”。根据该“专案”，台湾方面将将设立“台港服务交流办公室”，专门针对未来可能来台寻求庇护的香港抗争者提供必要协助，包括居留、安置、法律咨询、生活照顾和协助在台就学、就业等。

中共国台办发言人朱凤莲周五回应就此问题的质询时，将“援助行动”指为台湾插手香港事务、破坏香港繁荣稳定的政治图谋。

国台办在其官方声明中表示，“台湾为黑暴和乱港分子提供庇护并引入岛内，只会继续祸害台湾民众。“台独”“港独”合流破坏“一国两制”和分裂国家的图谋绝不会得逞。”

路透社报道指，数月来香港民众反对北京加强对港施压的抗议活动在台湾获得民意同情和支持。在公布香港人道援助关怀行动项目之后，台湾陆委会周五发表声明，重申台湾是法治社会，项目协助对象依法仍须以“合法入境者”为前提。

陆委会主委陈明通此前在记者会表示，建立的“对港服务交流办公室“7月1日开始正式运营，下设”咨询服务“，“专案管理”和“”行政庶务”三个组，为来台的香港抗争者提供庇护和必要服务。他同时也强调了救助者必须是合法入境，必须符合港澳条例18条规定。陈明通表示，行动专案提供的是“援助”而非“救援”，因为台湾法律授权就只允许政府做到这个程度。相关评论指，这显示民进党政府在香港事务上的谨慎，尽管给予道德支持，但无涉中国内政，也避免挑衅中国，进一步恶化两岸关系。