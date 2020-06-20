林鄭：港府全力支持國安法草案 泛民：猶如利劍直插香港司法和行政機關

中國全國人大常委會在周六最新公布港區國安法草案主要內容。對此，香港特首林鄭月娥隨後發表聲明指，特區政府予以全力支持，並會履行職責，確保相關法律在香港有效實施。她表示，同意中央在港設立維護國家安全委員會，並在承擔執行維護國家安全主要任務的警務處和律政司設立專職部門。對此，香港民主派公民黨黨魁楊岳橋評價草案稱，“北京將其權力，猶如一把利劍直接插入香港的司法和行政機關內”。

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自北京方面消息，中國全國人大常委會法制工作委員會負責人6月18日向十三屆全國人大常委會第十九次會議作關於《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法（草案）》的說明。草案內容包括，特區政府設立維護國家安全委員會，主席由特首擔任，委員會將設國家安全事務顧問，由中央政府指派，負責就香港特區維護國家安全委員會履行職責相關事務，提供諮詢意見。此外，香港政府對危害國家安全案件有管轄權，但須由行政長官指定的法官負責處理。同時，中央會在港設立維護國家安全公署，駐港國安公署會在“特定情形下”對“極少數”國安案件行使管轄權 。值得注意的是，草案還包括，“香港特別行政區本地法律與本法不一致的，適用本法規定；本法的解釋權屬於全國人民代表大會常務委員會。”

就這一消息，林鄭月娥當晚發聲明回應稱，特區政府會全力確保相關法律在香港有效實施，並稱同意草案中提出成立由特首擔任主席的維護國家安全委員會，並在承擔執行維護國家安全主要任務的警務處和律政司設立專職部門。而港府正展開成立相關委員會及部門的籌備工作。

林鄭月娥表示，人大常委會在港區國安法草案的說明摘要指出有關方面已認真研究了特區政府反映的意見建議，對法律草案文本作了反覆修改完善，對此表示欣慰；尤其是有關法律起草過程中把握、遵循和體現的一個重要工作原則，即兼顧兩地差異，着力處理好香港特區維護國家安全法與國家有關法律、香港特區本地法律的銜接、兼容和互補關係。此外，全國人大常委譚耀宗形容，港區國安法草案對4類罪行有清晰界定，他透露，罰則方面，輕微的是監禁3年，其他是監禁5至10年，而中央會在極端情況下，例如戰爭等，才會使用對案件的管轄權。

對此，民主派公民黨黨魁楊岳橋形容草案“猶如一把利劍，直接插入香港的司法和行政機關內”。他向媒體強調稱，港區國安法草案容許特首揀選審理案件的法官，與香港奉行的司法獨立相違背。他並質疑草案並無提及特首揀選法官的標準，憂慮若被揀選的法官在處理案件上未獲上意的認可，或會遭到移除。他還質疑港區國安法草案提出設立的維護國家安全委員會，是否會受到立法會監督，認為國安委的出現會影響本港執法及檢控工作，與“一國兩制”及三權分立等原則背道而馳。據《立場新聞》報道，香港立法會議員郭家麒亦指出，即將在港設立的國安委員會內的國安事務顧問，“其實就是太上皇”，指由中央委派的顧問，可以在委員會內直接指揮行政長官。他還稱，立法會日前通過任命張舉能為終審法院首席法官，但草案使中央剝奪了首席法官委任法官的權力，“經林鄭之手，去揀選法官”。

郭家麒認為，按早前人大及政府官員的說法，未來要參選立法會須通過政治篩查，形容國安法是同時破壞“行政、立法、司法”三權，是以國安為名實施“國家恐怖主義”。他說，“希望香港人記住，今次是中央要奪權”、“要反對者)失去公民權利、政治權利。”“香港人別無他法，一定要抗爭。”

資深大律師出身的公民黨主席梁家傑也在接受《立場》採訪時表示，現時已公布的條文指明，港區國安法是一部“兼具實體法、程序法和組織法內容的綜合性法律”，並將另就執行、檢控及審訊等程序另定部門處理，可見港版國安法將會是自成一體的法律，與香港本來的司法體系完全切割。他形容，現時公布的條文訂明，任何香港法律與港版國安法不一致的地方，將適用國安法的規定，並規定國安法的解釋權屬全國人大常委會所有，變相本港法庭日後必定要接受中央對國安法的法律解釋，無權提出質疑或宣布國安法違憲無效。

梁家傑稱，港版國安法已等同架空《基本法》，將“兩制”的防火牆打穿，司法獨立名存實亡，“連第 158 條（人大釋法權）都不如”。此外，大律師公會副主席葉巧琦批評稱，草案規定由行政長官指派法官負責處理危害國家安全案件，對香港的司法獨立破壞相當大，等同是“人治”，並憂慮律政司既有的司法獨立刑事檢控程序和準則，會受到“國家安全事務顧問”的外來影響。她質疑只是指派“聽話”的法官處理相關案件。她表示，法官只會按法律原則審理案件，沒有理由由司法機構以外的某一個人，指定某一個法官才能審理某一類案件，破壞一直以來、行之有效由終審法院首席法官，根據法律才能指派法官的制度。

草案包括中央在香港設立的駐港國家安全公署，在特定情形下對極少數危害國家安全案件行使管轄權。葉巧琦認為，有關寫法並不清晰，質疑草案未有界定何為“極少數”，公署是否受香港法律規管，所指的“管轄權”是否包括執法權等。香港資深大律師湯家驊則認為，由北京指派的“顧問”會在國防、外交方面提供資料和意見，而無論給予什麼意見，相信律政司作決定時都會不受外界干擾。

建制派的民建聯還發聲明稱，草案說明的內容已證明港區國安法既符合香港的實際情況和行使普通法制度的特點，又能充分體現到維護國家安全的需要；民建聯要求港府及早準備，籌備執行港區國安法的架構及隊伍，待法案通過後可立即有效執行。同為建制派的工聯會及新民黨，當晚上齊發聲明表示對草案全力支持及歡迎，三黨都指出，相信國安法有助平息現時亂局及“打擊港獨份子”，使“一國兩制”行穩致遠，社會長期穩定。

值得一提的是，中國全國人大常委會法工委負責人就港區國安法的說明強調，港區國安法草案文本形成後，中央已徵求特區官員和各界的意見，認真研究及充分考慮香港實際情況後，反覆修改完善草案。