大律师公会叶巧琦：特首指定法官审案前所未闻 忧行政干预司法

香港大律师公会副主席、资深大律师叶巧琦6月21日在出席活动时提及港区国安法草案说明时提出，草案并未有就罪行定义，罚则也没有具体细节，呼吁尽快公开细节。她并指，草案列明由特首指定法官处理国安案件是“闻所未闻”，担忧会构成行政干预司法独立。

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据《立场新闻》报道，叶巧琦当天在出席《城市论坛》时表示，从字面看，由特首指定法官的做法已经完全是行政干预，强调司法独立是香港基石，此做法是“闻所未闻、听所未听”，情况十分令人忧虑。她强调，“提诉的是香港特区政府，现在居然是特区政府告一名被告时，是由特区政府首长行政长官去指派法官审理？”

同样就被公布的港区国安法草案说明，叶巧琦谈到，仍未看到有关这四类罪行的明确定义，也没有具体罚则，究竟是按成文法，还是按普通法处罚，呼吁尽快公开细节。她表示，“如此重要的一条法律，无必要这么神秘，是应该尽快公开”。此外，香港大学法律系退休教授、美国法学家戴大为（Michael Davis）在最新就草案说明内容接受《纽约时报》访问时指，草案中有关犯罪的定义语意含糊。他认为在法律上存在灰色地带，本质上法院能推翻的机会极微。戴大为还提及，草案中有关“勾结外国或者境外势力”的条文，有可能会被用作拘捕及控告为外国政府和机构工作的港人，“外国勾结一罪，明显地可被用作针对到华盛顿和伦敦（作游说）的港人”。

同样就相关争议，纽约大学法学院教授、中国法专家孔杰荣（Jerome Cohen）亦表示，港区国安法令香港司法制度出现“戏剧性变化”，容让中央能够以从未想过的方式操控香港。他在接受英国《卫报》访问时指，关键问题如被控人士是否会“被送中”审讯等，因草案具体条文未见影，因而未尚有答案。他质问称，“国家安全罪行的定义是什么？特首会以什么准则委派法官（审理国安案件）？为何需要此特殊的制度？... 迹象显示（北京）领导班子对于如何处理敏感困难议题，仍存在不确定因素和意见分歧。”

而在另一边，香港律师会前会长、港区全国政协委员苏绍聪则认为，港区国安法是全国性法律，他认为在国家宪制秩序中，其宪制地位应等同《基本法》，而《基本法》保障司法独立，最重要是保障法院的独立审判权。他宣称，根据《基本法》中央经已有权任命两名法官，《国安法》属于国家层面的事，案件很多时涉及国家机密，如由特首指派法官去行使参与权，他认为是非常合理。

中国人大第十九次会议于20日闭幕，《新华社》下午公布草案主要内容。草案内容包括，特区政府设立维护国家安全委员会，主席由特首担任，委员会将设国家安全事务顾问，由中央政府指派，负责就香港特区维护国家安全委员会履行职责相关事务，提供咨询意见。此外，香港政府对危害国家安全案件有管辖权，但须由行政长官指定的法官负责处理。同时，中央会在港设立维护国家安全公署，驻港国安公署会在“特定情形下”对“极少数”国安案件行使管辖权 。值得注意的是，草案还包括，“香港特别行政区本地法律与本法不一致的，适用本法规定；本法的解释权属于全国人民代表大会常务委员会。”