岑子杰办事处遭刑事毁坏 被不明人士喷黑漆

当地时间周日凌晨4点半，香港社会民主连线（社民连）政党副主席﹑沙田区议员岑子杰位于沥源邨福海楼的办事处，遭不明身份男子喷黑漆涂污，并写上粗口字句。对此，港警表示目前案件列作刑事毁坏，交由沙田警区刑事调查队第四队跟进，暂未有人被捕。

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综合当地媒体报道，事件发生在周日凌晨 4 点 20 分，一名黑衣、戴帽和口罩男子先用喷漆喷黑岑子杰区议员办事处左方一个监控摄像头，其后再在门外喷字，整个过程被办事处右方另一个监控摄像头拍下。整个过程仅用约30秒。早上8点半，警方接获保安报案指，岑子杰的区议员办事处，遭喷黑漆涂污，包括监控摄像头﹑门牌，门帘并写上粗口字句。目前案件仍在调查中，案件列作刑事毁坏。

岑子杰现为香港民主人权阵线召集人，曾在去年组织多次反修例游行。而在反修例运动进入高潮后，他还在去年 8 月曾二度在街头遇袭，11 月当选沙田区议员。据悉，岑子杰目前已报名参加民主派立法会选举初选。就这一事件，社民连主席黄浩铭随后赶赴现场称，目前仍在翻查监控录像查看，尚未知何人犯案，但指嫌疑人作案手法低劣，虽然门外一个监控摄像头被喷黑，但仍有另一个监控摄像头可拍摄现场情况，并指目前办事处除3处位置遭喷漆外，暂未有任何损失，而警方今早已联络他并到场拍下照片。

黄浩铭指，该办事处至今已启用近半年，首次遭淋黑漆，对事件感到遗憾，望警方尽快缉凶。他认为此次泼漆并非个别事件，与近日民主派人士被骚扰跟踪等行为或有关，指他们近日在进行社区服务时亦被身份不明人士跟踪，直言“今次是喷漆，下次怎样？”