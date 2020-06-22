博尔顿暗指特朗普恐会弃台 苏贞昌：台美协护区域和平

美国前国安顾问博尔顿在即将出版的新书《事发之室：白宫回忆录》中爆料称，中国国家主席习近平曾要求特朗普总统审慎处理台湾问题，甚至直接对后者称，不要让台湾总统蔡英文访美或对台军售。博尔顿在书中预言称，继库尔德人之后，台湾或成下一个被特朗普抛弃的对象。对此，台湾行政院院长苏贞昌6月22日对书中涉台内容回应指，台美民主理念一致，会协力维护区域和平。

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中央社21日披露了博尔顿书中更为具体的涉台内容。这本近600页的新书按计划将于23日于公众见面。其中涉台内容包括，博尔顿指，特朗普在听过从中国投资致富的美国华尔街金融人士的话之后，对于台湾就特别“消化不良”（dyspeptic）。博尔顿称，特朗普最喜欢的比较是指著麦克笔笔尖说“这是台湾”，然后指著总统办公桌“坚决桌”说“这是中国”。博尔顿在书中感叹称，“美国对另一民主盟友的承诺与义务不过如此”。

此外，新书还提到，中共中央政治局委员杨洁篪2018年11月8日与博尔顿会面时曾告诉他，台湾是美中关系最重要及敏感的议题，“我们在防止台湾独立方面有共同利益”。博尔顿写道，这“有如我们是共谋者，而我当然不这么认为”，并指杨洁篪不断提及“一个中国”政策，错误描述这有利于北京。

新书还披露，2018年12月在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯举办的20国集团峰会（G20）晚宴上，习近平曾强烈要求美方谨慎处理台湾议题，而特朗普表示同意并说他会机警应对。博尔顿称，习近平随后在去年的大坂G20峰会期间再次提及台湾问题。他向美方表示这牵涉中国主权及国家完整，并警告美中关系可能会因此陷入困境，要求特朗普个人关注这项议题。博尔顿称，习近平还极力主张美方不要让台湾总统蔡英文访美或军售台湾，他认为这是维持两岸稳定最重要的两件事。

博尔顿在书中分析指，习近平大部分立场直接否定了1979年美国《台湾关系法》，这项立法授权美政府就防御目的向台湾进行军售，提升台湾防卫能力。他在书中表示，实际上，台湾并不好战，相反地，美国前副总统奎尔（Dan Quayle）曾告诉他，台湾大幅缩减军力，近年来减少超过一半。博尔顿称，“这个大错误让我感到吃惊”。新书并提及，美国国务卿蓬佩奥去年拖延批准向台湾军售F-16战机的国会通知，除了担心特朗普对于所有对台军售案经常性抱怨之外，那次可能真的会拒绝让军售案往前推进。博尔顿称，鉴于美国军售乌克兰的微妙情况，这并不是幻想。

在探讨涉台问题的最后，博尔顿强调，他离开白宫后，特朗普抛弃了叙利亚的库尔德人，有关他可能抛弃的下一个对象已揣测纷纷，台湾正好是最接近名单上的第一位，且可能会一直在那个位置上。他续称，只要特朗普继续担任总统，这“不是一个令人开心的前景”。对此，苏贞昌当天回应称，“台湾和美国在民主理念上都是一致的，多少年来，两国间互动良好，尤其在总统蔡英文领导下，台美关系可以说是有非常大的进展。”

苏贞昌续指，“包括先进武器的销售、包括美国国会通过友台的很多法案、高阶的互访等，大家都看得到，相信为了维护区域的和平，美国、台湾都会一起协力”。报道指，当他被问到东沙岛是否要加强防护一事时，苏贞昌回答说，“蔡总统一再宣示，保卫国家主权领土，寸土不让，基于保护整个台湾的主权，保卫国土相关应有的作为都需非常的严谨及大家团结一致。”

另当被追问中国大陆导弹总数增加，是否对台威胁也会多一点的问题，苏贞昌称，“今年全世界最痛苦、最关心的就是武汉肺炎疫情，在此时此刻，中国政府应该全心全力防止疫情的扩散。”他续指，“但中国仍不断机舰绕台，对区域和平稳定多有困扰，令人觉得很遗憾，也希望中国应该把国力放在照顾人民、纾解疫情上。”他强调，“台湾基于保护国家、人民，随时都做好最妥善的准备。”