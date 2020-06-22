林郑月娥：港区国安法势在必行、不容有失

香港特首林郑月娥在6月22日以视频方式出席活动时表示，港区国安法是让香港经济重新出发、重回“一国两制”轨道， 确保社会稳定及维持企业信心的重要举措。对此，她强调，“事在必行、不容有失”。

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据《立场新闻》报道，当天在北京举行的“财新论坛”上，林郑月娥受邀发表视频讲话。她提及，香港过去一年经济受到多重打击，去年 6 月开始的社会动荡和暴力事件，大大影响香港的国际声誉和稳定营商环境。她还谈到，香港除了今年年初失去全球最自由经济体地位，在瑞士洛桑管理学院刚发布的《世界竞争力年报》中，当地的竞争力也由全球第二位降到第五位。加上自年初至今的疫情威胁，以及必要防控措施下，香港首季经济按年大幅收缩 8.9 %，是有纪录以来最大跌幅，而最新失业率也有所上升。

讲话中，林郑月娥声称美国近年不断在贸易和其他事情挑起纷争，令中美政经关系处于紧张状态，在中国全国人大宣布港区国安法后，美国政府和议员又发表一连串的制裁言论，试图打击中国及香港，以达到政治目的。她强调，“香港经济要重新出发、重建秩序和重启信心至为重要，全国人民代表大会决定授权人大常委会，制定有关香港特别行政区维护国家安全的法律，就是香港重回‘一国两制’轨道、恢复宪制秩序、确保社会稳定、维持企业和个人对香港信心的重要举措，是势在必行，是不容有失的。”

林郑月娥续称，香港拥有自由开放的经济，优良的法治传统和司法独立制度、公平竞争的环境、简单的税制及低税率、世界级的金融市场，以及大量专业人才等优势，只要坚持和完善“一国两制”，严厉打击危害国家安全的违法分子，止暴制乱，香港仍然“商机处处”。她说，“我们会抓紧亚洲区内的蓬勃发展，以及国家‘一带一路’倡议和‘粤港澳大湾区’发展的机遇，让香港不单可以恢复元气，还可以更上一层楼。”

林郑月娥指出，未来一年，特区政府会继续积极与国家相关部委跟进，早日落实已公布的涉及粤港澳大湾区的政策及争取新的政策突破。特别是在金融方面，特区政府会加强推动建立跨境理财通机制、推动交易所交易基金纳入“深港通”等。港府财政司司长陈茂波亦在演讲中表示，未来香港会用好“一国两制”给予的特殊优势，一方面认清自己的发展定位，保持和提升自身竞争力，另一方面抓紧机遇，积极融入国家发展战略，以自身所长服务国家所需，协助包括“一带一路”倡议和粤港澳大湾区发展等的推展，并从中确保自身经济实现长足发展。据悉，2020财新夏季峰会由财新传媒主办，于6月21日至23日在北京举行，主题为“重启全球信心”。