英外相拉布就驻华使馆微信发布涉港文章被删表关切

英国外交大臣拉布（Dominic Raab）6月21日通过推特表示，对英国驻华大使馆发布的社交媒体涉港声明遭受审查加以关切。他并指，作为《中英联合声明》的共同签署方之一，英国有权在需要时表达英方的顾虑。

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拉布的推文写道，“关切中国审查了由英国驻华大使馆发布的一条与香港有关的社交媒体声明。作为《中英联合声明》的签署方之一，英国在有顾虑时将它们表达出来是正确的”。拉布的这条推文随后得到了美国国务卿蓬佩奥的转发。蓬佩奥并附文表示，“我们与我们的英国朋友们站在一起，因为我们同样相信中国人民应得知真相，而不是宣称”。

英国驻中国大使馆在上周五通过微信公众号，针对中国媒体近期涉及香港问题和英方态度的报道，进行了一系列的回应和澄清。但不久后，这一文章遭到了微信的屏蔽。据悉，英国驻华使馆在当天通过微信刊登了一篇题为“关于香港问题的更正说明”的文章。文章就中国多家媒体有关香港问题和英方态度的报道加以澄清和回应。该文以首先列举中国媒体报道概要和相应链接，并附上英方回应的方式向读者介绍了就所涉问题来自英国的态度。

例如，澎湃新闻在今年6月6日曾刊登了一篇题为“英国敞开大门欢迎‘港独’？梁振英的回应亮了”的文章，并指英国支持港独，对此英使馆回应指，“这不是真的，英国明确承认在一国两制的框架下香港是中国的一部分。英国希望这个框架可以持续下去，也是香港的和平与繁荣的关键。”另有中新网在10日刊登了题为“外交部：中国政府治理香港的法律依据与《中英联合声明》无关”，意指“中英联合声明是历史文件，不具备现实意义”。

对此，英使馆回应表示，“中英联合声明是在联合国登记在案的具有法律效应的国际条约，自1985年6月12日至今仍有效。”英使馆称，“这份中英两国之间的协议明确了香港的高度自治权，除外交和防御等事项，其享有的权利和自由50年不变（到2047年）。声明称：‘香港现有的社会和经济体系，以及生活方式将不会改变，’其中包括‘权利和自由’。中方的承诺，包括对权利和自由的表述，独立司法和法制，是香港保持繁荣和其生活方式的关键”等。