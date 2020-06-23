蔡英文：坚持国土主权寸步不让 民主自由坚守不退

台湾总统蔡英文6月23日在总统府主持了“109年三军六校院授证、授阶暨颁奖典礼”，并表示，“毕业生将成为中华民国军官，未来一定要全力坚持国土、主权寸步不让，民主自由坚守不退的信念”。

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据中央社报道显示，蔡英文在活动中发表致词，指“明天是三军六校院的毕业典礼，自从上任以来，每一年都会到毕业典礼上勉励学生，身为国家的三军统帅，要以具体行动表达对国军的支持，今年因为疫情的关系，明天没有办法到毕业典礼的现场，真的很可惜。”她续称，“今天特别邀请学校成绩优异的学生、家人到总统府，除了颁授毕业证书，总统也献上最深的祝福与期待”。

蔡英文称，“在场学生于军校接受最严格的教育与训练，也通过知识、品德、勇气与意志力的重重考验，并且以最优异的成绩毕业，这是非常特别的荣誉，也是透过坚持与努力所获得的成果。”她给予最高的肯定，同时也赋予最深的期望。

蔡英文称，“从明天开始，在场学生就会正式成为中华民国的军官，担任起保家卫国的责任，她期待发挥最大的信心、勇气以及专业，贡献所长，让守护国家安全的团队力量，变得更强大与坚持。”她强调，“身为三军统帅，她上任以来最重要的一个任务就是全力挺国军，让政府成为国军最坚强的后盾，总统并感谢毕业生的家长们，愿意让孩子们从军，接受磨练与洗礼，加入国军成为保卫国家的重要力量。”

蔡英文说，“政府透过各项政策提升国军的尊严与光荣，希望在未来的军旅生活中都能受到更完善的保障与支持，政府积极推动国际交流，让更多国军投入合作与训练当中，相信这些合作可以为整体的战训带来更多新的知识与刺激，也能强化整体的军备与战力。”她指出，“面对国际情势的多变，与中共频繁的军事活动，要用最高的警觉，最坚强的信心，捍卫国家的主权、维持区域的和平与稳定，政府正在进行国舰国造、国机国造的任务，强化整体的战力同时落实国防自主的目标。”

蔡英文向毕业生表示，“身为中华民国的军官，未来一定要全力坚持国土主权寸步不让，民主自由坚守不退的信念，再次祝福军旅生涯顺利，更要共同努力打造更精实、更现代化的国军。”同样自中央社消息，台海军192舰队日前执行了“康平操演”，透过在解放军可能赴台的航道，施放中科院自制的“万象水雷”，演练布雷、侦雷、扫雷等课目。