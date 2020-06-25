无视北京DQ威吓黄之锋罗冠聪参与立法会民主派初选

尽管港版国安法出台对香港抗争运动以及泛民主派参选立法会形成压力，香港众志秘书长黄之锋仍决心参加今年9月的立法会选举前的民主派初选。

九月立法会选举，民主派将力争议席过半35＋，即超过70个议席的一半以上，为此民主派参选人将会在7月11日到12日举行“派内”初选；负责协调的民主动力公布已核实的初选名单，五区直选和两个功能组别将举行初选，合共有52张名单。尽管北京和港府官员多次暗示国安法一旦在港实施，言论涉及港独或甚至反对港区国安法者，都可能会遭到取消参选资格，即所谓的DQ（disqualified），不过之前被DQ参选资格的香港众志秘书长黄之锋和被DQ议员资格的罗冠聪，都出现在民主派的初选名单。

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南华早报报道，人大常委本周末召开的会议，将审议和表决通过草案，但之前不会公布国安法的条文细则。有分析相信中共加快通过国安法，目的就是阻吓民主派达到35+的目标。港澳办旗下全国港澳研究会副会长兼港区政协委员刘兆佳不久前表示，北京决不可能容忍民主派在选举中夺得35+议席。

黄之锋宣布参与九龙东民主派初选，表示国安法到来，不再只担心自己会否被DQ，而是九月的立法会选举整个会否被DQ。他续指，国安法立法后，自己可能被捕，更可能“送中受审”，“我选择出来参选，是为了告诉香港人，面对国安法，初选、民主派 35+ 计划是更加重要，初选是最后一次容许香港人自由选择参选人、没有政治筛选的选举”。

根据公布的52张名单，竞争最激烈的是新界东，有12张名单，同样有9个议席的新界西，则只有8张名单报名；而只有6个议席的九龙西亦有9张名单竞逐，九龙东有6张，港岛则有8张名单。功能组别方面，俗称“超区”的区议会第二有5张名单，卫生服务界则有4张。

竞争最激烈的是有12张名单参选，但只有9个议席的新界东。民主派的初选目标是决出7张名单代表参选。已报名初选包括公民党杨岳桥、民主党林卓廷、人民力量陈志全、新民盟范国威，之前被DQ议员资格的社民连梁国雄（长毛），民间集会团队发言人刘颖匡、阿布泰国生活百货创办人林景楠等。

同样有9个议席的新界西，参与初选的名单相对较少只有8张，初选目标是决出6张名单。已报名的包括现任议员民主党尹兆坚、议会阵线朱凯廸、公民党郭家麒，以及工党主席吴敏儿、新同盟区议员谭凯邦、屯门区议员张可森等。

九龙东初选，目标则是决出5张民主派名单，竞逐该区5个议席，报名的包括现任议员公民党谭文豪、民主党胡志伟、香港众志秘书长黄之锋、民协主席施德来等。

至于港岛和九龙西则未有定出初选决出名单数目的目标，待有投票结果后再商讨。其中九龙西有9张名单报名，包括现任议员议会阵线毛孟静、民主党黄碧云，以及民阵召集人岑子杰、大专学界国际事务代表团发言人张昆阳、民协区议员何启明等。

港岛的8张报名名单，则只有民主党许智峯一名现任议员，其余已报名包括上届被DQ的前议员香港众志罗冠聪、公民党区议员郑达鸿、湾仔区议会主席杨雪盈等。

功能组别方面，超区有5张名单报名，目标是决出4张民主派参选代表名单，已报名包括两名民主党现任议员邝俊宇和涂谨申，余下报名者包括公民党李予信、岑敖晖和王百羽。卫生服务界则有4人报名，包括现任议员李国麟。