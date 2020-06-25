香港外国记者会公开信致林郑月娥提出11点要求

香港外国记者会FCC2020年6月25日向特首发公开信要求国安法下保证采访及新闻自由。

港区国安法在北京力促下可能即将在6月底的人大常委审核通过，并将在7.1回归23周年当日在港实施，对香港新闻、出版及言论自由造成严重打击，外国记者会（FCC）24日向特首林郑月娥发公开信，关注立法或令新闻从业员无法自由报道中港事件，因此向林郑提出11点要求，包括保证新闻自由不受影响和市民能向记者自由表达意见等。

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公开信指港版国安法为香港新闻自由，特别是外国记者的采访自由带来潜在影响，并引述林郑月娥上月29日公开保证法例不影响香港的言论、新闻及集会自由，期望她就业界实务情况作更多承诺。

FCC的11点要求亦包括要求林郑保证记者采访时不受当局及警方阻碍及威胁、市民能向记者自由发表意见而不受安全威胁或法律追究、记者报道不应受限于禁忌以及敏感政治议题，亦不能因其所属机构政治立场而被拒进入记者会，并且有权索取及查阅公开的官方文件。FCC同时要求政府不能引入官方主导的记者登记制度或特殊签证，记者有权拒绝任何人索取敏感资料，法例生效前发表的报道、文章及评论不应被追究。

由于过去有外国记者被拒入镜，信中要求港府勿以工作签证作为控制外媒的手段或惩罚，如拒绝延长外媒签证应公开交代；记者在境外参与活动、发表文章及从事工作，在港应不受法律风险；亦不应因参与非政府组织，或拥有游说团体等组织的会员资格，而面对相关法律风险。

此前，香港记者协会向会员进行的一项问卷调查显示，有98%的受访者反对制定港区国安法，全部150份问卷中，只有一人认为国安法对新闻工作没有影响。

记协认为，这显示本身已被日渐蚕食的新闻自由雪上加霜，自我审查的情况恶化，并已就业界的疑虑，致函全国人民代表大会常务委员会委员长栗战书，反对人大直接制定法律。

记协在6月8至11日，向535名正式会员发问卷，最终收回150份问卷。调查发现，98%受访者表明反对人大订立“港区国安法”，仅一人表示“支持”；另有两人表示“无意见”。另外，87%受访者表示，立法将“严重影响”新闻自由，11%表示“有一定影响”。

过去有传媒于大陆采访时被定罪，调查发现，53%受访者认为，一旦立法通过，将“十分担心”人身安全受威胁；另有39%表示“几担心”。此外，81%认为法例通过后，传媒自我审查问题“更严重”；17%认为严重；仅一人认为没有影响。

香港外国记者会FCC向特首发公开信要求国安法下保证采访及新闻自由。（FCC 官网） © FCC 官网