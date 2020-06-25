香港零售寒冬Victoria's Secret突关旗舰店或需赔租约6亿元

全球内衣业著名品牌Victoria‘s Secret 的女性内衣，讲究感性与性感，获得市场欢迎，但仍难以克服病毒疫情所带来的零售寒冬。（Victoria’s Secret 官网）

美国内衣龙头品牌Victoria's Secret（VC）在香港铜锣湾的旗舰店24日晚突然在门外贴上告示即日关闭，通知顾客可透过网上惠顾购物，店内仍有内衣产品尚未移走。据苹果日报报道，由于该旗舰店尚余七年半租约，VC恐怕需要赔偿6亿港元，方可解约搬走。

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VC两年前以半价月租700万元，租用铜锣湾心脏地带、占地4层高超过5万方呎巨铺，一心进攻香港。报道引述消息指，该铺正于市场每月叫租700万元放租，由于该巨铺租约长达十年期，一旦落实退租，根据一般合约，恐怕需赔足余下七年半，涉及逾6.3亿港元租金才能解约。

VC全球去年亏损达1.7亿元英镑，加上疫情肆虐，全球多间分店需暂停营业，因此品牌于英国的分部早前申请破产，而其母公司L Brands今年首季亦亏损2969亿美元，并宣布关闭品牌于北美的250间分店，可见经营状况严峻，令品牌或宁愿赔钱亦放弃在租用上址做生意。

事实上，上述铜锣湾巨铺曾由美国廉价快速时装店Forever 21，于2011年以1380万元承租，租金属当时全港最贵，但因生意不景，品牌于租约期满后迁出。

虽然VC其后以一半月租承租铺位作旗舰店，但仍然敌不过“零售寒冬”，租约期未达三年即弃租。另品牌于早年曾分别在港有6间商场分店，包括九龙湾德福商场及沙田新城市广场分店先后结业，连同铜锣湾旗舰店结业，意味品牌正式撤出香港。

VC由Roy Raymond于1977年创办以来，一直是性感的代名词，也让这品牌用近20年闻名于世，成立之初就志在打破常规，为消费者提供性感、时尚和浪漫的内衣产品，提升当时消费者对内衣的品味，不再局限于追求功能性。

可是这个性感神话近年却迎来破灭，2015年时装展收视率开始下跌，按年跌30%，全球收看人数仅有659万人；更在2018年跌至历史最低点327万，不及巅峰期的三分之一；2019年，时装展更正式宣告取消。

此外，维他命及保健产品零售商GNC，由于总公司在美国申请破产保护，在香港的零售店亦见到大幅减价促销产品。

据彭博新闻引述消息指，美国上市公司健安喜（GNC）向法院申请了第11章破产保护，并将关闭800至1200家商店，以及出售其业务，公司初步竞购价为7.6亿美元。

GNC在香港铜锣湾的店铺，全场货品已大部分减价，部份更低至7折。

根据GNC声明指出，在特拉华州美国破产法院提交破产申请的健康与保健公司，会允许通过双轨流程，在能继续经营的同时，以独立计划来重组资产负债。

声明亦指公司的破产申请得到了大多数有担保债权人的支持。包括其最大股东哈药集团，以及其最大供货商兼合资伙伴IVC（International Vitamin Corporation）。某些债权人更向GNC提供了1.3亿美元的额外流动资金，以支持其财务重组计划。

在全球疫情流行下，公司预期零售业将进一步萎缩，因而计划关闭部份门店。GNC亦已通过法院监督程序，原则上达成了在市场上推销、出售自己业务的协议。GNC初步竞购价为7.6亿美元，但预期出价有机会上涨。

美国GNC成立于1935年，主要生产保健食品，包括：维他命、矿物质、草本植物、运动营养品及其他营养保健品，并已踏足中国及香港市场。GNC于今年3月聘请早已转为内地发展的香港歌手陈伟霆担任大中华区首位品牌代言人，力拓内地市场。

GNC香港业务由怡和集团旗下的牛奶公司经营，在港设有独立品牌店，惟大部份销售点主为设置于怡和旗下另一家个人护卫用品的万宁店内的专柜。据品牌网站，其在港设有94个销售点，当中17个为品牌独立店。