大公報影射黎智英策畫逃港黎稱將提控訴

因為參與和宣傳反政府活動而“四案在身”的壹傳媒創辦人黎智英，成為大公報“追蹤報道”的目標主角。大公報25日頭版全版面報道，指有“亂港頭目謀‘着草（潛逃）’”，標題還指有蛇頭說“有人三次都走唔甩”。所謂走唔甩是指潛逃失敗。根據蘋果日報報道，黎智英在25日晚回應有關報道時表示憤怒，並且考慮追究大公報，“我可以告它，我會告它”。

廣告 繼續瀏覽後續

目前被控刑事恐嚇報館記者及非法集結等四宗案件，黎獲准共以現金7000港元保釋候訊，由於涉及刑恐，黎智英早前申請離港前往美國，但遭裁判官羅德泉下令禁離港，黎智英再向高院法官李運騰申請更改保釋條件，以讓他暫時離港赴美，庭上沒有透露黎計畫赴美的日子及具體地點。李運騰認為，黎智英沒有要到紐約探望女兒及孫兒的迫切性，目前不少商業會議均以視頻形式進行，黎智英不必親自到美國。且如果他獲批赴美後返港要接受14天強制檢疫，萬一感染新冠肺炎也會影響即將於8月審理的刑事恐嚇案的進展。

大公報周四的頭版報道，以“嫌疑人逐個捉”刊出4名泛民政治人物照片，包括黎智英、香港眾志秘書長黃之鋒、支聯會主席李卓人及前香港民族黨召集人陳浩天，影射他們打算逃亡。“報道”引述所謂“消息人士”，稱黎智英打算逃亡“昭然若揭”，指“即使重金畀千萬偷渡費，都沒有蛇頭做到他的生意”。文匯報亦有轉載大公報的“報道”。

黎智英周四晚上回應時，怒斥“報道”作得就作，“他們就想我落跑，如果我走路，我還能做人？”他炮轟“報道”的指控“黐線（精神病）”，“我走路，毀了我的聲譽，蘋果日報也會被我連累損害誠信，連泛民都被我拖累”。黎表示，已諮詢法律意見，會追究大公報，“我可以告它，我會告它”。

除受中聯辦喉舌連番攻擊，黎智英已連續10日、24小時無間斷被跟蹤，多名不明來歷男子分別乘坐至少3部七人車“死纏不休”跟出跟入，其中一人被追問所為何事時說：“我不能講呀，大家心照啦，不要再問啦。”

事實上，黎智英連月來不斷遭到當局以不同罪名檢控，目前正面對四宗案件共6項控罪，其中律政司司長鄭若驊更親自下令，要起訴黎智英涉嫌刑事恐嚇東方日報記者，亦因為此控罪令黎智英被限制離境。黎在5月10日的蘋果專欄透露，控方在開庭前5分鐘，才向辯方律師表示，會要求法官裁決，禁止黎出境和每周要到警署報到。

同被大公報抹黑的黃之鋒日前發表參選宣言，表明參與泛民初選，強調在政治風眼之中未戰先降，“絕不是我的選項”。黃之鋒指此刻是存亡號召，“我必須跟大家作戰到底，在極為艱難的形勢，我們更加沒有退縮的理由”。