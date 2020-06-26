大公报影射黎智英策划逃港黎称将提控诉

因为参与和宣传反政府活动而“四案在身”的壹传媒创办人黎智英，成为大公报“追踪报道”的目标主角。大公报25日头版全版面报道，指有“乱港头目谋‘着草（潜逃）’”，标题还指有蛇头说“有人三次都走唔甩”。所谓走唔甩是指潜逃失败。根据苹果日报报道，黎智英在25日晚回应有关报道时表示愤怒，并且考虑追究大公报，“我可以告它，我会告它”。

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目前被控刑事恐吓报馆记者及非法集结等四宗案件，黎获准共以现金7000港元保释候讯，由于涉及刑恐，黎智英早前申请离港前往美国，但遭裁判官罗德泉下令禁离港，黎智英再向高院法官李运腾申请更改保释条件，以让他暂时离港赴美，庭上没有透露黎计划赴美的日子及具体地点。李运腾认为，黎智英没有要到纽约探望女儿及孙儿的迫切性，目前不少商业会议均以视频形式进行，黎智英不必亲自到美国。且如果他获批赴美后返港要接受14天强制检疫，万一感染新冠肺炎也会影响即将于8月审理的刑事恐吓案的进展。

大公报周四的头版报道，以“嫌疑人逐个捉”刊出4名泛民政治人物照片，包括黎智英、香港众志秘书长黄之锋、支联会主席李卓人及前香港民族党召集人陈浩天，影射他们打算逃亡。“报道”引述所谓“消息人士”，称黎智英打算逃亡“昭然若揭”，指“即使重金畀千万偷渡费，都没有蛇头做到他的生意”。文汇报亦有转载大公报的“报道”。

黎智英周四晚上回应时，怒斥“报道”作得就作，“他们就想我落跑，如果我走路，我还能做人？”他炮轰“报道”的指控“黐线（精神病）”，“我走路，毁了我的声誉，苹果日报也会被我连累损害诚信，连泛民都被我拖累”。黎表示，已谘询法律意见，会追究大公报，“我可以告它，我会告它”。

除受中联办喉舌连番攻击，黎智英已连续10日、24小时无间断被跟踪，多名不明来历男子分别乘坐至少3部七人车“死缠不休”跟出跟入，其中一人被追问所为何事时说：“我不能讲呀，大家心照啦，不要再问啦。”

事实上，黎智英连月来不断遭到当局以不同罪名检控，目前正面对四宗案件共6项控罪，其中律政司司长郑若骅更亲自下令，要起诉黎智英涉嫌刑事恐吓东方日报记者，亦因为此控罪令黎智英被限制离境。黎在5月10日的苹果专栏透露，控方在开庭前5分钟，才向辩方律师表示，会要求法官裁决，禁止黎出境和每周要到警署报到。

同被大公报抹黑的黄之锋日前发表参选宣言，表明参与泛民初选，强调在政治风眼之中未战先降，“绝不是我的选项”。黄之锋指此刻是存亡号召，“我必须跟大家作战到底，在极为艰难的形势，我们更加没有退缩的理由”。