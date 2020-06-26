梁爱诗料人大赶在月底通过香港国安法否则“变成台湾”

基本法委员会前主席梁爱诗25日在香港电台节目《议事论事》说，全国人大常委会本月28日至30日再开会，届时就会表决通过香港国安法。梁认为，当局在表决前不公开所有条文是要避免引起社会冲突，认为人大常委的意见可能比较一致，“（香港）意见这么纷纭，将66条每一条去‘炒’，在香港就立不到法，亦会拖很长时间”。

广告 继续浏览后续

梁爱诗又说，人大常委会审议的法案一般都是经过三次上下的讨论就会表决通过，有时候少于三 次会议都可以通过。她又认为虽然具体条文仍未公开，但中央的做法都是为了减少争议。

民主党立法会议员涂谨申称，梁爱诗道出香港国安法“黑箱作业”的真正原因，批评一条影响香港700万人的法例，港人竟全被漠视，并被禁止发表意见权利，中央更因防止港人反抗而秘密立法，香港将进入荒谬时代，比第三世界极权管治更不如。

涂谨申又说，港区国安法文本至今未公开，中央相关部门在香港举行座谈会但没有邀请大律师公会主席戴启思或立法会民主派议员等出席，是选择性听意见。

至于条例提到部分案件的“特定情形”下中央可行使管辖权，梁爱诗认为中央已经考虑到特区的实际需要。梁并说，香港国安法的订立是为了“长治久安”，根治分裂国家、颠覆政权的行为，又指如果不理会“以后就会变了台湾”。

对于订立国安法的目的，梁爱诗认为在过去12个月在社会上发生的乱象大家都有目共睹，包括破坏公共财物，伤人，放火等行为。她又指如果纯粹是社会问题，相信已经一早解决，她认为现时的情况是“有组织、有外国干预”的犯罪行为，“他们目的不是如此简单，不是只要撤销（逃犯）条例，还说要‘香港独立’、‘光复香港、时代革命’”。

这时主持该节目的嘉宾主持、立法会前主席曾钰成问梁爱诗，原有本港法例理应可以根治暴力行为，梁爱诗就指出中央是要“长治久安”，“他们的目的是分裂国家、颠覆政权。如果不理他们，以后就会变咗了台湾一样”。

梁爱诗在节目中又为特首钦定法官审讯国安法的草案条例辩护，梁说，国家安全委员会内有很多机密资料、很多机密的处理方式，“甚至我们的首席法官，终审法院首席法官、高等法院首席法官也没有这些资料，所以由行政长官委任若干法官，我相信是一个专业知识。”对于中央在“特定情形”下行使权力，梁认为是中央政府是要在未能预见的情况下保留权力，“如果我们不写进去，日后就做不到”。