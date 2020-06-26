立法会还未选举泛民主派内部已经凸显矛盾

学生组织“学生历量”摆设街站，打出反对民主派初选的旗号，期间有多个本土派的区议员和政党表示支持。（学生历量官网图片）

民主派为了9月的立法会选举，已决定在7月11日及12日举行“派内”初选，并同时公布参选名单：五区直选、“超级区议会”及卫生服务界共有52张名单报名。但同属所谓“反对派”阵营的若干政党组织，却决定反对这次初选，质疑这次初选的机制对一些本土派不利。

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虽然初选的名单中，有最少11张名单表明反对港区国安法，而北京和港府相关人士已经放话任何人或所属团体反对港区国安法，也可能会被DQ（取消参选资格），但本土派却质疑民主派初选机制对本身不利。

事实上，政见立场倾向本土派的“青年新政”梁颂恒，较早前曾报名参加民主派的初选，其后经团队内部讨论后决定退出，并呼吁支持本土派友好。

学生组织“学生历量”和屯门区议员巫堃泰、“全民参政”召集人姚冠东已经表态反对民主派初选。“学生历量”召集人郑景之认为现行的初选机制偏帮泛民，呼吁市民不要赞成“有漏洞”的初选。巫堃泰认为，在比例代表制下“原则上是不需要初选”，又质疑初选的民意基础，促社会“听下一代的声音，不要初选。”

“学生历量”日前摆街站打出“反民主派初选”旗号，而积极考虑参与新西、新东地区直选的巫堃泰、姚冠东等到场支持。学生历量提出不满民主派初选机制不是每区都有约束力、主办方不应众筹开支、没有为“35-”（即民主派未能夺取立法会过半数的议席）作准备等。加上促成协调的戴耀廷在2016年时提出的“雷动计划”时，曾“放弃”多个本土派候选人，质疑今次初选最后同样不利本土派。

郑景之认为，民主派的初选机制存在漏洞，对本土派不利，“担心最后都是给卖港派再回去（议会）”。又称接触过部分本土派候选人，有人参加民主派初选只是因为“民意希望如此”，郑景之认为只要凝聚起不要初选的声音，就能鼓励更多本土派候选人杯葛初选。

巫堃泰质疑初选的民意认受性，他称了解到统筹民主派初选的“民主动力”至今只筹到约70万元，只达目标五分一，募集器材方面亦存在困难，可见民间支持初选的力量没有想像中大。民主派地区协调中，并不是每区初选都有约束力，如最后花费市民大量金钱初选，仍可能出现大量名单，甚至乎出现投票率过低致初选无效的情况，不如把资源用于支持正被控告的抗争者，给予他们法律支援。

事实上“民主动力”召集人赵家贤被问道假如一旦有人在初选落败，但违反协议仍然径自参加立法会选举，会有何惩罚，赵称除了没收1万元按金外，政界定有道德谴责，市民亦会看清楚，强调无分裂本钱。