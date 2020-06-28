陆委会在「台湾策进会」下推动援港行动港台互批违背机构成立初衷

继大陆国台办批判台湾官方公布的「香港人道援助关怀行动专案」是「港独、台独合流」后，「香港协进会」近日也批评台湾是在干预香港事务，要求「台湾策进会」不要从事破坏香港繁荣稳定的活动。

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「香港协进会」和「台湾策进会」这两会，是马英九执政时期，港台两地成立的对口单位，目的在共同推进两地的经贸文化交流。蔡英文上台后，由于两岸关系不佳，两会的交流也停摆，进入冷冻期。

台湾陆委会18日公布「香港人道援助关怀行动专案」，宣称将在「台湾策进会」之下成立「台港服务交流办公室」以援助港人。「香港协进会」指出，这与两会促进台港两地交流合作的原意背道而驰，不符合「台湾策进会」成立的初衷。

「香港协进会」表示，台湾这项援助行动干预香港事务，为暴力示威者及破坏香港繁荣稳定的人提供庇护并引入台湾，对台湾民众有害无益。该会反对「台湾策进会」单方面以援助行动干预香港事务，并要求策进会不要从事与其形式不符、破坏香港繁荣稳定的活动。而「香港协进会」也不会与策进会就作任何专案沟通或讨论。

针对「香港协进会」的指控，台湾陆委会发表书面声明，强调台湾与国际社会共同关切香情势，但从未介入香港事务。「台港服务交流办公室」是依据香港人民所提出的投资、就学、就业、移居台湾等求助事项，提供咨询与必要协助，一切基于人道考虑及台湾既有法规处理，没有破坏香港繁荣稳定的意图，希望港方不要错误解读。

陆委会并说，近年来，港方片面推迟策进会和协进会的联席会议以及秘书长工作会议，这才是背离两会成立的初衷，对台港交流合作有害无益。

大陆国台办发言人朱凤莲日前也说，民进党政府的「援助行动」再次暴露其插手香港事务、破坏香港繁荣稳定的政治图谋。台独、港独合流，破坏一国两制和分裂国家的图谋绝不会得逞。

台湾陆委会当时回应说，根据香港近期发布的民调，有65%受访的香港民众认为，港人对「一国两制」不具信心，应归咎中共中央或中国人，在在证实中共长期卸责的说法，并未获得认同。

陆委会说，过度反应与乱贴标签，无助于香港情势及两岸关系发展；奉劝陆方应理性省思，信守对香港的高度自治承诺，才是正道。