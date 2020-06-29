反对提名陈菊任监察院长蓝绿立委在议场激烈推挤冲突面粉飞扬

国民党不满蔡英文提名的监察委员和监察院长名单，认为政党色彩太浓、酬庸性太高，尤其监察院长提名人陈菊担任高雄市长期间，曾遭监察院调查、纠正、弹劾共101案，竟被提名为监察院长，且将在今天起召开的立法院临时会强行通过。昨天傍晚，二十多位国民党立委戴头灯，发起攻击，破门闯入立法院，连夜占领议场，宣布要阻挡临时会召开。

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今天上午11点，民进党立委发动反攻，以油压剪剪断捆绑住议场后门的铁链，攻进议场，双方爆发激烈推挤冲突，国民党立委泼水、泼面企图粉阻挡，双方历经一小时激战，民进党立委以人数优势抢回主席台主导权，中午12时25分立法院长游锡堃站上主席台，表决通过今天起到7月22日召开临时会。

国民党团发表声明指出，陈菊在高雄执政12年间，其市府团队遭监察院调查58案，纠正案30案、弹劾案3案；另外，这次27位监委被提名人中，有24位与民进党关系密切或具有党籍，且在确定提名后才宣布退出政党，国民党团对这项人事案绝不接受。

结束20小时占领议场行动后，国民党主席江启臣、立法院党团总召林为洲、党团书记长蒋万安等人到立法院外，向支持者发表谈话。指挥车上的标语写着「民主已死，暴政必亡」。

江启臣表示，从昨天下午到现在，短短不到一天，看到台湾民主的实质倒退。他说，虽然主席台被抢，但国民党立委绝不会离开议场，随时会再回来，他说，这次临时会将跟民进党没完没了。

江启臣指出，过去民进党主张要废考试院、监察院，但执政四年不但没有废，还派好派满，比扁政府还不如。他认为如果民进党有心要废两院，根本不用修宪，只要不提名、不编预算就好，现在民进党摆明就是要酬庸、要位子，还要用临时会强行通过，国民党绝对反对到底。

台湾总统府发表声明指出，蔡总统近日多次表达，废除考试院、监察院是执政党长期以来的主张，不过涉及修宪，必须在国会凝聚更高的共识。在废除两院之前，监察权仍然存在，总统仍有义务提出考试委员和监察委员人选名单，送交国会审议。国民党是为反对而反对。

总统府也说，过去陈菊一直为台湾民主、人权努力，因此蔡英文提名陈菊担任监察院长和人权委员会主委，是当之无愧。总统府并透露，这次立法院临时会，除了将行使考试院、监察院和「国家讯传播委员会」的人事同意权，还要通过三项重要法案，以及华航正名及护照正名的决议案。