台国防部证实美军在台协助训练 台军人士：公开的秘密

美国陆军第1特种作战群在去年2月公布的部队宣传片中曾出现一架印有青天白日旗标志的直升机，疑似美军在台湾与台军举行联合训练。近日，台湾国防部发言人史顺文对此加以证实，并指“美军公布有关披露台美军事协训的片段，皆属于正常军事交流，国军均依年度计划执行台美各项军事交流”。

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据《联合新闻网》6月29日报导，数十年来美军到台协助台军进行训练，从未曝光实际情况，台军也向来列为机密。但美陆军第1特种作战群去年2月公布“EXCELLENCE”（卓越）部队形象片，开头时有近十秒时间，采用其所辖特战分队在台湾与台军陆军特战部队共同执行室内攻坚、战伤救护、人员撤离等施训画面，多名美军士兵搭配一名身着台军迷彩服的特战士兵，在台军营舍中模拟进行战术搜索、攻坚，并由台军的UH-60M黑鹰直升机撤离。片中直升机上的“陆军”字样及青天白日旗在片中一闪而过，显示美军位置在台湾。

据中央社报导，台国防部发言人史顺文回应指，“美军公布有关披露台美军事协训的片段，皆属于正常军事交流，国军均依年度计划执行台美各项军事交流，国防部对此表示尊重，但不针对个案评论。”一 匿名台军方人士还透露称，台美在特战上共同演训、协训已执行多年，甚至有超过10年的时间，但过去台湾“只能做、不能说”。该消息人士指，但现在因为台美关系升温，变成“可以做，但由美方说”，加上台湾特战能量在国际间越来越有水准，推测美方才以台湾特战为开头制作成宣传短片。

这一台军人士称，“国军与美军的交流已是公开秘密，例如美军特战分遣队（ODA，Operational Detachment Alpha）的大小规模及运用方式，目前已在国军特战单位实施；此外，推动官兵具备‘紧急医疗技术人员（EMT-1）’及‘战伤救护（TCCC）’等具备救护能量的证照，也是参照美军如何提高战场存活率而来。”据悉，此次在宣传片中曝光的训练画面是美军在台代号为“平衡干预”（Balance Tamper）的行动。双方每年依据双方任务与需求，执行1到2次，由美陆军第1特种作战群，派遣所辖ODA特战分队，来台与台军特战部队，实施共同训练。

报导还引述中正大学战略及国际事务研究所助理教授林颖佑的话称，“过去美国是‘口惠而实不至’，口头上一直说要帮助台湾，但也因为这样引来中国很大的反弹，中国会透过外交手段采取正式回应，但美国现在透过刻意‘官洩’的方式，让中国无法透过外交方式抗议，显现美国开始透过认知战、舆论战反制中国。”

北京方面，中国国防部曾多次表态，“要求美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止一切挑衅中国国家主权和领土完整的行为；台湾是中国不可分割的一部分，任何‘以台制华’和挟洋自重的做法都是没有出路的。”