王丹引消息指恶法一通过黎智英黄之锋7.1即被捕

六四流亡海外的民运领袖王丹早前引述外媒驻京记者披露，全国人大常委会28日起一连3日加开会议，审议“港版国安法”，一旦在本周二表决通过之后，香港执法方面即将在7月1日逮捕被大陆传媒已“裁定”为反中乱港分子的壹传媒创办人黎智英以及学运领袖、香港众志秘书长黄之锋两人。根据苹果日报报道，黎智英数天前已经听闻有关消息，但“我不会走的，信与不信（7.1逮捕他的传闻）有关系吗？”而黄之锋在其面书回应事件说：“在存亡号召之际，我的回应仍然如此，我们会用尽一切办法，守护我们所爱的香港。”

广告 继续浏览后续

王丹表示，早在两周前，已有外媒驻北记京者告诉他，根据他们从中共内部得到的消息，6月底全国大会常委会通过香港国安法，7月1日便会拘捕黎智英，黄之锋2人，但不确定是否“送中（送到大陆）”受审。

王丹透过面书说：“我当时半信半疑，但还是将消息告知了两名当事人。”王又指，他的外媒朋友希望把消息曝光，或许可牵制中共恶行。他续称：“现在消息的前半部份看来已经确定，抓人的部份但愿不会成真，但我其实相当悲观。我相信黎，黄2人已做好准备，我只想知道港人是否做好了准备。”

王丹特别警告港人，若黎，黄2人如此轻易被捕，所有因参加反送中运动而上了黑名单的人都同样被捕，“香港的年轻人，将面对逮捕，酷刑，漫长的关押，甚至不敢想像的命运。”他呼吁：“如果中共敢在香港悍然执行恶法，我希望港人一定要全体奋起，做最后的抵抗。”

王丹28日晚上回应查询，他说这一次的跟他透露消息的外媒也是第一次找他，但不方便透露是哪一个国家的媒体，不过可以确认是一个驻京媒体，但就好像fb所说，他自己也是半信半疑，并已跟当事人说了。

王丹表示，他得知的“被捕名单”也只有黎智英和黄之锋，但是就不知道原因是不是因为他们跟外国政要曾经有接触。他又说，香港目前的情形如此严竣，不止要保住黎智英和黄之锋，香港的每一个手足（所谓“手足”是指参与反修例运动抗争者的统称，形容相互之间的感情，情同手足）都要保住。