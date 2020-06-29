英使馆：涉港微信文章被删前2小时内35万人次阅读 点击率最高

英国驻华大使馆6月29日就其近日发文回应中国官媒涉港报道文章被删的事件给予后续表态。英使馆表示，“我们之所以这样做是因为我们希望你们能够就香港问题进行各方讨论”。

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英国驻华使馆在这一最新文章中称，“此外，我们支持香港的稳定与繁荣，这一点很明确。正如英国首相所说：‘英国只想让香港在一国两制下取得成功 ’”。文章介绍指，英使馆公众号上周五发布的“关于香港问题的更正说明”，是为了回应中国媒体就英国和香港的“错误报道”。文章指，“这篇微信文章在发布两小时后被删，但在这短暂的时间内，35万人次阅读了这篇文章，这是我们发布的文章中阅读量最高的一篇”。

英使馆介绍称，就这一被删文章他们还收到了1050条评论。文章指，“许多评论表示支持新的国家安全法，且不同意英国的批评”，但亦有网民对文章表示欢迎，认为可以听到不同的声音、观点。英使馆还提到，中国国际电视台（CGTN）还对这一文章进行了回复，题为“对英国大使馆的全面回应”，但与他们使馆的文章遭遇不同，CGTN的文章并未遭到删除，任何人则都可以阅读和评论。

英使馆还引用《环球时报》总编胡锡进在微博的留言，“中国应该开放更多批评和建议的渠道，鼓励建设性的批评”，呼吁中方加大公众讨论的空间，大使馆希望“今后能够与你们分享我们对中国政府持有不同意见的话题的内容而不会被删除”。英使馆指出，与他们的遭遇相对照，中国驻英国大使刘晓明则经常在英国广播公司等其他英国本土发言，并自由地谈论香港问题，或就新冠肺炎等问题表态。英使馆称，而他的这些受访内容则并未遭到删除。

英使馆称，“英国与中国有着广泛的关系，即使我们有分歧，我们也可以在这里进行建设性的讨论”。文章称，“我们认为更重要的是，你们能够借此机会了解我们的观点，这样你们也能总结出自己的看法”。英使馆在文章最后写道，“我们希望这篇文章不会被删除”。