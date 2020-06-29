赵立坚斥《香港自治法案》是废纸一张 将限制美方人员签证

中国外交部发言人赵立坚在周一主持例行记者会时表示，美国国会参议院不顾中方严正立场，执意审议通过有关涉港消极议案，恶意诋毁香港国安立法，严重干涉香港事务和中国内政，违背国际法和国际关系基本准则，中方对此坚决反对，已向美方提出严正交涉。

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上周四，由美国共和党参议员帕特·图米(Pat Toomey) 和美国民主党参议员克里斯·范霍伦（Chris Van Hollen）提出的，呼吁制裁支持中国限制香港自治的人或公司的《香港自治法案》（Hong Kong Autonomy Act）在美国会参议院全票通过。该法案被认为是去年成为美国法律的《香港人权与民主法案》的强化版。受制裁的企业将被限制商品或技术出口、禁止从事股票和债券等金融证券投资。法案还授权制裁被认为帮助涉嫌侵害香港自治的个人及企业进行大额转账的银行和其他金融机构。制裁措施包括禁止向美国金融机构借贷、禁止参与外汇交易和银行交易等业务。分析人士指出，尽管该法案仍需得到众议院通过和总统签字或默许才能生效，但在北京大力推行港版国安法立法之际其成为美国法律或将只是时间问题。

赵立坚对此在记者会上回应指，香港国安立法旨在维护国家主权、安全、发展利益，保障香港长治久安和长期繁荣稳定，确保“一国两制”实践行稳致远。香港事务是中国内政，任何外国无权干涉。他强调，中国政府维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移，反对任何外部势力干预香港事务的决心坚定不移。赵立坚声称，无论乱港分裂势力如何叫嚣、无论外部反华势力如何施压，都阻挡不了中方推进香港国安立法的决心和行动。他们的图谋必将失败。有关议案也是废纸一张。

赵立坚续称，我们敦促美方认清形势，立即停止以任何方式干涉香港事务和中国内政，不得审议推进和实施有关涉港消极议案，更不得以此为由对中方进行所谓制裁，否则中方将采取坚决有力的应对和反制措施。一切后果完全由美方承担。随后，有记者追问称，“你刚才说中方决定对在涉港问题上表现恶劣的美方人员实施签证限制，美方人员包括美国官员吗？”他回答说，“我刚才已经说得很清楚了。中方决定对在涉港问题上表现恶劣的美方人员实施签证限制。具体指哪些人，有关人员心知肚明。”

针对港版国安法的立法争议，50位联合国人权问题独立专家于上周五发表了一份联合声明，呼吁采取果断措施，保护中国境内的基本自由。声明表示，“中国全国人民代表大会近期决定起草香港特别行政区《国家安全法》，而未与香港民众进行任何有意义的协商。此法若获通过，将可能会违反中国的国际法律义务，并可能会对该自治区域的公民权利和政治权利施加严格限制。《国家安全法》可能会列入定义模糊的罪行，这些罪行可能会被轻易滥用，以压制民众，包括被中国国家安全机关所利用。中国国家安全机关，也将可能首次获权‘于必要时’在香港设立‘机构’。”独立专家们并敦促中国政府遵守其国际法律义务，包括《公民及政治权利国际公约》和《中英联合声明》规定的义务，撤回香港《国家安全法（草案）》。