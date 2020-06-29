驻港解放军动作频频狙击手实弹训练九龙闹市30军车展肌

人大常委在北京审议香港国安法前后期间，驻港解放军动作频频，驻港部队狙击手进行实弹涉及训练，声言“完成近100个目标的射击”，日前又有30辆军事在九龙佐顿区闹市浩浩荡荡展肌。有军事专家认为，在这敏感时刻发放这种突出可以发动远距离、精准夺命攻击军种的片段，是想展示军方在必要时有能力对“港独分子”执行斩首行动。

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《解放军报》微博指出，驻港部队近日在香港一个靶场上演“枪王争霸赛”。狙击手在这里进行15个训练项目比试，完成近100个目标的实弹射击。短片中，多名驻港部队狙击手在不同的极端环境下，包括穿着伪装服伏地越障、摇晃环境、静态环境、遮蔽物后、依托汽车等各种作战条件下，以国产的CS/LR4 7.62毫米或QBU10 12.7毫米狙击步枪，射击不同距离的动静态目标。

有解放军男中尉在片中表示，这次比赛是要以实战为背景，锻炼狙击手迅速捕捉击中目标的能力。

军事评论员黄东认为，这段视频绝对是想威慑“港独”分子和表态力撑“港版国安法”。他指，军事向来是中共大外宣一环，军方在这段推行“港版国安法”的关键时间，没有这类短片“那才奇怪”。在他的印象中，驻港部队从未发放只讲狙击的短片，所以今次展示的信息更明确，就是要向外界表明，军方有能力在香港这种密集城市环境，执行较少机会造成误伤的“斩首行动”，表明准备好围剿所谓的“港独”、“本土恐怖主义”分子，能够在城市环境中清除定点目标。

此外，在25日凌晨，驻港解放军多达30辆军事在九龙佐顿区闹市浩浩荡荡驶往附近军营，当中有近年曾在大陆阅兵仪式亮相的解放军新型“反恐突击车”，苹果日报报道，有市民声称在拍摄“军演”经过时，手机的相机功能一度受到干扰，怀疑与这款突击车有关。苹果日报引述立法会议员涂谨申说，他质疑大批军车在7.1前现身，予人“晒马（展肌）”或“耀武扬威”感觉，可能中央想向抗争者制造震慑效果，甚至为预防发生大型示威而加强布防。

报道指，30辆解放军军车25日凌晨1时左右途经觉士道驶入佐敦道，浩浩荡荡往枪会山军营方向驶去，从目击者拍到的照片所见，军车车牌均有ZG（驻港zhu gang的普通话译音简写）字头，显示属于驻港解放军。

当中两辆行前头、车身髹上TJ814及TJ818编号的装甲车甚为瞩目，车顶设有数支疑似天线、车顶近车头更有六角形金属物，前方再有长方形金属网等怀疑具备电子干扰功能的特殊装置。

报道引述网台“Daily Record Hong Kong”有记者报称以手机拍摄军车，但相机功能突然停止运作，该记者转为飞航模式拍摄，即出现记忆卡错误和相机错误警告，令手机无法运作。另有市民称，当时以手机拍摄军车车头告失败，但当军车驶过后再拍摄车身及车尾则无问题，怀疑遭军车干扰。

有军事评论员看过照片后告诉苹果日报，解放军车车身上的TJ相信是“突击”的普通话拼音缩写，怀疑该两辆军车是内地东风最新款猛士“CSK141反恐突击车”，其中TJ814曾于2015年纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年阅兵仪式上亮相。

至于车上六角形金属物，军事评论员发现与警方锐武装甲车上的六角形声波炮近似；而解放军车顶的天线，则可能发放电波干扰附近的手机通讯，其原理应与警方爆炸品处理课的“全频无线电干扰车（又称反遥控炸弹车）”相近。本报昨向解放军驻港部队查询事件，惟未获回覆。