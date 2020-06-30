北京神速不透明通过香港国安法遭受各方谴责

中国政府无视包括联合国人权机构在内的国际社会有关香港问题的警告，在香港回归纪念日的前夕通过了香港国安法引发多方谴责。

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台湾总统蔡英文在推特上发表公告，要以自由的台湾撑香港的自由，指出北京背弃承诺，再次证明一国两制不可行，宣布台湾已经启动香港人道援助关怀行动专案，另外，台湾的台港服务交流办公室将从明天周三起正式运营，台湾无论是政府还是民间都将给于香港人民坚定的支持。

欧盟委员会主席冯德莱恩谴责北京强行通过国安法将引发负面后果，她说：“中國強行通過香港国家安全法，將会引发非常負面的后果，包括影响商业信心，中国的国家荣誉，以及公众舆论的观感。欧盟将与盟友继续关注香港局势，随时准备做出进一步的回应。“

前香港总督彭定康（Chris Patten）发表推文指出，国安法的通过象征了一国两制的结束。

长期关注香港动态的英国保守党议员罗杰斯（Benedicte Rogers)发表推文指出，从香港政府领导人连国安法的内容都不知道这一点来看香港自治已经完全不存在了。

德国联邦议会外交委员会主席罗伯特·吕特根（ Norbert Röttgen） 谴责香港国安法表决程序缺乏透明，感叹明天7月一日香港回归23周年纪念日将是香港一国两制的结束。

人权组织国际特赦组织表示今天是香港近代历史上人权最受到威胁的日子。

无国界记者组织刚刚也发表公告呼吁全球民主国家一同采取行动阻止北京在香港强行实施国安法，扼杀香港的新闻自由。

公告指出国安法的实施，意味着“在中国其他地方用来打压新闻自由的天罗地网，将覆盖目前仍免于其害的香港，届时全中国的人都会受害，一直以来，香港这个前英国殖民地代表中国所能追求的最高度自由，她的新闻自由开倒车只会让中国其他地方失去进步的希望。”