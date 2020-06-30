北京神速不透明通過香港國安法遭受各方譴責

中國政府無視包括聯合國人權機構在內的國際社會有關香港問題的警告，在香港回歸紀念日的前夕通過了香港國安法引發多方譴責。

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台灣總統蔡英文在推特上發表公告，要以自由的台灣撐香港的自由，指出北京背棄承諾，再次證明一國兩制不可行，宣布台灣已經啟動香港人道援助關懷行動專案，另外，台灣的台港服務交流辦公室將從明天周三起正式運營，台灣無論是政府還是民間都將給於香港人民堅定的支持。

歐盟委員會主席馮德萊恩譴責北京強行通過國安法將引發負面後果，她說：“中國強行通過香港國家安全法，將會引發非常負面的後果，包括影響商業信心，中國的國家榮譽，以及公眾輿論的觀感。歐盟將與盟友繼續關注香港局勢，隨時準備做出進一步的回應。“

前香港總督彭定康（Chris Patten）發表推文指出，國安法的通過象徵了一國兩制的結束。

長期關注香港動態的英國保守黨議員羅傑斯（Benedicte Rogers)發表推文指出，從香港政府領導人連國安法的內容都不知道這一點來看香港自治已經完全不存在了。

德國聯邦議會外交委員會主席羅伯特·呂特根（ Norbert Röttgen） 譴責香港國安法表決程序缺乏透明，感嘆明天7月一日香港回歸23周年紀念日將是香港一國兩制的結束。

人權組織國際特赦組織表示今天是香港近代歷史上人權最受到威脅的日子。

無國界記者組織剛剛也發表公告呼籲全球民主國家一同採取行動阻止北京在香港強行實施國安法，扼殺香港的新聞自由。

公告指出國安法的實施，意味着“在中國其他地方用來打壓新聞自由的天羅地網，將覆蓋目前仍免於其害的香港，屆時全中國的人都會受害，一直以來，香港這個前英國殖民地代表中國所能追求的最高度自由，她的新聞自由開倒車只會讓中國其他地方失去進步的希望。”