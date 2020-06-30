林郑月娥：欢迎国安法通过今日稍后生效 会尽快刊宪公布

针对中国全国人大常委会周二全票通过港版国安法一事，香港特首林郑月娥在当天发声明指，港府欢迎人大通过国安法，“《港区国安法》会在今日稍后生效”，港府会尽快完成刊宪公布程序，让《港区国安法》同步在香港实施，亦会尽快设立由行政长官任主席的维护国家安全委员会，警务处和律政司会设立专职部门，负责履行国安法相关法律条文。

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林郑月娥在港府官网声明中表示，“维护国家安全是香港特别行政区的宪制责任，特区政府欢迎全国人大常委会今天通过《港区国安法》，并按《基本法》第十八条在征询全国人大常委会香港特别行政区基本法委员会和香港特区政府的意见后，把该法列入《基本法》附件三。”她续称，“香港特别行政区是中华人民共和国不可分离的部分，是一个享有高度自治的地方行政区域，直辖于中央人民政府。维护国家主权、安全和发展利益是香港特区的宪制责任，亦和香港市民息息相关。鉴于香港特区面临的国家安全风险日见突显，中央从国家层面制定香港特区维护国家安全的法律，以堵塞香港在国家安全方面的漏洞，实有必要性和迫切性。这次立法是完善「一国两制」制度体系的重要一步，也可令香港社会早日回复稳定。”

林郑月娥称，“全国人民代表大会早前通过的《关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定》明确规定，列入《基本法》附件三的《港区国安法》在香港特别行政区公布实施。《港区国安法》会在今日稍后生效，特区政府会尽快完成所需的刊宪公布程序，让《港区国安法》同步在香港实施。”她说，“《港区国安法》旨在切实防范、制止和惩治四类严重危害国家安全的罪行：分裂国家、颠覆国家政权、恐怖活动和勾结外国或境外势力危害国家安全的犯罪行为，针对的是极少数违法犯罪的人，保障的是香港绝大多数居民的生命财产以及依法享有的各项基本权利和自由。”

林郑月娥指出，“香港特区政府会按《港区国安法》的规定，尽快设立由行政长官担任主席的维护国家安全委员会。警务处和律政司会设立专职部门，负责履行《港区国安法》的相关法律条文。”她续称，“我对全国人大常委会在草拟法律过程中，听取特区政府和香港社会各界的意见，并结合香港的具体情况，表示衷心感谢，对广大香港市民踊跃表态支持，感到鼓舞。我有信心实施《港区国安法》后，困扰市民近一年的社会动荡可以减退，局面稳定下来，香港可以重新出发，聚焦发展经济，改善民生。”

此外，林郑月娥还在当天以视频会议的方式参加了联合国人权理事会第44次会议。她在会上发言强调，“立法体现了重要的法律原则，不会影响‘一国两制’和香港的高度自治。香港是多元社会，尊重不同意见，但‘一国’原则不容争辩，亦无任何妥协空间，因为没有‘一国’，‘两制’将无立足之地，香港的稳定与繁荣将备受威胁。对于那些敌视立法的外国政府或政客，他们那‘双重标准’的取态着实令人失望。所有指控中国的国家本身均有就国家安全立法，我们看不到为什么只有中国不可以制定国家安全法律来保护自己的每一寸领土和每一个国民。”

林郑月娥最后指，“只要坚持‘一国两制’，实践维护国家安全的法律，香港定能安然度过自去年6月起发生的这场政治风暴，并在恢复稳定的同时变得更强。她将和特区政府坚定不移地用好香港的优势，把握国家发展带来的机遇，为香港居民创造更美好的生活。”此外，香港保安局局长李家超在当晚联同港府六个纪律部队首长，包括香港警务处处长邓炳强、海关关长邓以海、惩教署署长胡英明、消防处处长梁伟雄、入境事务处处长区嘉宏及政府飞行服务队总监胡伟雄机长，对港版国安法表示欢迎，并表示全力支持法律在香港有效实施。