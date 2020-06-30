港版国安法通过之际 美军机穿越台湾海峡飞赴南海

中国全国人大常委会周二上午表决以162票全票通过港版国安法草案。当天，美军一架P-8A“海神”侦察机自日本美军厚木基地出发，穿越台湾海峡后，前往南海执行任务。这也是美军机连续10天出现在台湾周边空域。

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专门追踪南海机舰动态、由中国北京大学海洋研究院成立的“南海战略态势感知计划”推特（SCS Probing Initiative）于当地时间上午11时50分发推文指出，一架美军P-8A“海神”侦察机从日本美军厚木基地起飞，前往南中国海执行任务，根据航迹图，航路通过台湾海峡，一度距离中国海岸基准线不到45海里。

近日，中美两国空军加强了在台湾附近空域和南海的飞行任务。本周一，直到当天傍晚至少有4架美军侦察机，一架运输机和一架空中加油机在南海活动。台湾《自由时报》还报导指，本月解放军军机已经10次接近台湾外围空域，解放军战机在29日上午10点58分再次飞入台湾西南“防空识别区”，当时正好有一架美国RC-135U侦察机在附近。而就在前一天，在巴士海峡上空和台湾东部外海空域也有美军和解放军战机现身。