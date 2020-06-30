蔡英文：证明一国两制不可行 赖清德：盼港人不要放弃信仰

中国全国人大常委会6月30日上午以162票全票通过了港版国安法。台湾总统蔡英文随后回应指，“对此相当失望，这也证明‘一国两制’不可行”。她提出，台港服务交流办公室7月1日就会开始运作，提供香港人道协助。此外，台副总统赖清德亦发文对港版国安法的通过加以强烈谴责。

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据中央社报道显示，蔡英文当天在出席“中华电信5G开台”记者会时指出，“中国曾经承诺香港50年不变，国安法的通过，让人感到这个承诺确实是打了很大的折扣，她对于中国没办法履行承诺，感到非常失望，这也证明了‘一国两制’是不可行的。” 蔡英文说，希望香港人民可以持续坚持他们所珍惜的自由、民主及人权；台湾也会持续支持。她指出，另一方面，台湾也有一个专案，对香港的人民提供人道协助与关怀，台港服务交流办公室在七月一日就会开始运转，进一步提供香港朋友在人道上协助。

赖清德亦通过脸书发文写道，“不能放弃 香港加油！”他指出，“中国人大常委会践踏民主潮流、摧毁‘港人治港、高度自治’的承诺，通过所谓 #港版国安法，我要强烈谴责。”赖清德称，“发生在香港的一切，台湾人感同身受。台湾也历经多年痛苦挣扎，才蜕变为现在的民主国家。”他强调，“我们深信自由与民主是人民基本的权利，会持续与全世界民主国家捍卫民主价值，呼吁中国与港府切勿一再毁诺，应倾听民意，更期盼香港人民不要放弃最珍贵的信仰与勇气，香港加油！”

此外，台行政院发言人丁怡铭还评价称，港版国安法的通过违背对香港人民“50年不变”的承诺，严重影响香港社会的自由人权与稳定发展，政府严正谴责。他重申，支持港人争取民主自由的立场，始终不变。丁怡铭透过新闻稿表示，依据台政府“香港人道援助关怀行动专案”所成立的“台港服务交流办公室”，将在明天正式开始运作，透过政府与民间的协力，实质给予港人更多的温暖与支持。他称，“台政府也会持续关注港区国安法对香港的影响，及中国政府、港府后续作为，适时应处，也将台湾提醒民众，注意国安法实施后赴港可能产生的风险。”