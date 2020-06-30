韩国外交部：香港应享有高度自治 密切关注相关动态

自首尔方面消息，韩国外交部发言人金仁澈6月30日就中国全国人大常委会当天通过涉港国安法草案一事表示，香港与韩国经贸和人文交流频繁，韩方正在密切关注有关动向及今后影响。

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据韩联社报道指，金仁澈表示，韩方尊重中英两国1984年签订的《中英联合声明》内容，并认为根据联合声明和《香港基本法》，香港在“一国两制”的原则下享受高度自治并继续维护稳定与发展至关重要。这是韩国外交部在官方表态中首次提及“香港的高度自治”

金仁澈还表示，中美保持友好关系关乎东北亚地区乃至全球和平繁荣，韩方支持中美两国为发展友好合作关系所付出的外交努力。外交部将于下月召开第三次外交战略调整会议，积极谋求应对中美矛盾等方案。

另在美国商务部当地时间29日宣布取消对香港的特殊相关待遇的情况下，韩国产业界密切关注这可能给韩国经济带来的影响。韩联社指，业界普遍认为，美方此举给韩国经济带来的影响有限，但担心其可能成为激化中美矛盾的催化剂。

据韩国贸易协会发布的一份数据，韩国对香港出口的产品中有114%被转口，其中98%转口中国内地，1.9%转口美国。因此，美国取消对香港的特殊相关待遇不会对韩国出口造成直接冲击，但若香港失去转口贸易的优势，韩企势必要面临改变对华出口模式。

报导称，去年韩国对港出口额为319亿美元，仅次于中国内地、美国和越南。其中半导体比重占69.8%。半导体行业相关人士对此表示，对中国内地的半导体出口大部分已从转口转化为直接出口，预计今后对中国内地的直接出口比重有望进一步扩大。分析人士称，但问题在于涉港国家安全立法工作可能进一步激化中美贸易摩擦，使韩企陷入两难境地。